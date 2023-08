A los 8 meses de edad, Adriana Torrebejano hizo su primera aparición en televisión en un anuncio de papillas. Más tarde, a los 10 años, trabajó en la peluquería de una amiga de su madre para pagarse unos cursos de interpretación. Su trayectoria profesional como actriz comenzó de la mano de RTVE con la serie Abuela de Verano, que cuenta la historia de una abuela que se embarca en una aventura que repite cada año: llevarse a sus 12 nietos a una casa de campo durante el mes de julio. El papel que interpretó Adriana fue el de una de las nietas del personaje de Rosa María Sardá, y lo hizo con tan solo 14 años.

En enero de 2023 se estrenaba la serie Cristo y Rey, donde Adriana juega un papel clave. Jaime Lorente y Belén Cuesta interpretan a Ángel Cristo y Bárbara Rey, y ella a Chelo García-Cortés, la periodista con la que la artista tuvo una relación íntima. “Interpretar a alguien que esté vivo es una gozada porque te puedes echar cafés con esa persona”, cuenta Adriana.

Las aficiones de la actriz

La actriz se ha sometido al 'Test de la verdad' para descubrir sus secretos y aficiones más ocultas. ¿Qué es lo que más le preocupa en las escenas cinematográficas en la que tiene que besar a alguien? Asegura que no tiene ningún problema, siempre y cuando la persona a la que bese no haya fumado ni se haya comido ningún plátano. Este último detalle pilló por sorpresa a los demás invitados. “No me gusta por la textura viscosa que tiene”, asegura.

Otra de sus revelaciones es que practica la natación. Lo hacía de manera profesional cuando era más joven y llegó a proclamarse tercera mejor nadadora de Cataluña. Hoy nada por placer, pero confiesa que cada vez que se tira a la piscina le entra la “vena nadadora” y las ganas de competir.

Nos ha quedado claro que Torrebejano se mueve como pez en el agua, pero ¿y en el ámbito musical? Dice que siempre ha envidiado a aquellos que saber tocar un instrumento. Su novio es músico y ha tratado de enseñarle nociones básicas de guitarra: “No hay manera de aprender, me dice que no tengo sentido del ritmo”. Aun así, Adriana nos ha demostrado que es una todoterreno y se atreve con todo. ¿Veremos a la actriz formar parte de una exitosa banda musical?