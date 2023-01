Bárbara Rey vuelve a la actualidad debido a su vida sentimental. La presentadora y actriz es uno de los personajes del momento, gracias a la serie que habla de todo lo relacionado con su matrimonio con Ángel Cristo. Fueron una de las parejas preferidas por la prensa rosa, ávida de amores y desamores, felicidad y escándalos. Él era el domador de leones más famoso de España. Ella era la presentadora y actriz más popular del momento. Su boda, el nacimiento de sus hijos, su vida bajo la carpa y fuera de ella, la ruptura, los reproches. Todo se vio y leyó en las revistas, y ahora todo eso se recuerda. Ángel Cristo murió en 2010, a consecuencia de un paro cardíaco. Tenía 65 años y 44 de ellos los dedicó al circo.

Su debut profesional fue en 1965, con tan solo 21 años. Y ese mismo año el león King le atacó dos veces, una en Bilbao y otra en Valladolid. La prensa destacó el suceso, pero remarcando el valor y la entrega del joven. Poco a poco fue logrando fama y reconocimiento -en 1982 le concedieron la Medalla de Oro del Festival Internacional del Circo- y no paró hasta fundar su propio negocio: El Circo Ruso.

Con el paso del tiempo, los circos fueron perdiendo brillo y surgieron los problemas para el domador. En 1991 le denunciaron por presunto maltrato a sus tigres y leones, y tres años después se le condenó a una multa millonaria por utilizar a tres niños en un número con elefantes. Las multas no cesaron, también por infringir la Ley de Protección Animal, y llegaron a embargar su circo y a quitarle la custodia de un tigre y varios leones. Las desgracias de Ángel Cristo no cesaban y en 2001 se puso en huela de hambre: durante seis días se sentó en la calle con una pancarta en la que pedía que le devolvieran su circo y sus leones "para poder trabajar".

Su primera esposa fue la trapecista Renata Tanton. Se casaron en 1965 y el matrimonio duró 15 años, hasta la muerte de ella a causa de un cáncer. Fue un duro golpe para él, una tragedia de la que no se repuso, llegando a encargar un panteón con forma de carpa de circo en el que ambos reposarían juntos. Pero la llegada de Bárbara Rey le hizo desistir de esta idea. El domador y la actriz se casaron en 1980 y tuvieron dos hijos, Ángel y Sofía. Ella dejó su carrera en el mundo del espectáculo y la televisión para entregarse al mundo del circo . Pero tras ocho años de relación, se separaron y los hijos se quedaron con la madre. Juntos se enfrentaron al domador, llegando a hacer duras acusaciones en los platós de televisión. Sobre todo en lo referente al consuno de droga. Sofía Cristo llegó a contar que fue su padre quién la hizo drogadicta. "Era alcohólico y cocainómano. Estaba muy enfermo. Necesitaba consumir nada más levantarse", dijo en un plató de televisión. "Al final de mi etapa consumiendo me pasaba lo mismo que a él", añadió.

Ángel Cristo llegó a ganar mucho dinero, pero murió casi en la indigencia, según contó su prima tras la muerte del domador. Pero no murió solo. Bárbara Rey se entregó al que fuera su marido y cuidó de él hasta el final, organizando incluso su despedida en el Cementerio de la Almudena, en Madrid, un funeral que no estuvo exento de polémica: los hijos echaron a Iris Galán, la mujer que mantuvo un romance con el domador estando todavía casado con Bárbara Rey, y su última pareja, Cirque Roque protestó porque se encontró la puerta cerrada cuando llegó. "Por su trayectoria profesional y por todos los momentos que él ha tenido buenos. Se merece un respeto y que descanse en paz", dijo Bárbara Rey. Ella enterró los años malos -y los recuerdos y heridas del maltrato recibido- para decir un adiós sentido al hombre que amó.

Bárbara rompe su silencio

La familia del domador agradeció la entrega de la actriz y presentadora, y la de sus hijos. Todos dejaron atrás los problemas para despedir al marido y al padre. Ahora, 12 años después, Bárbara Rey vuelve a hablar de Ángel Cristo, por la serie que se ha hecho sobre los años que vivieron juntos. "Va a parecer mentira, pero Ángel tiene un lado dulce que es maravilloso. Hablo de él en presente sin darme cuenta... Si hubiera seguido así habría sido el matrimonio más maravilloso del mundo", ha contado en una entrevista con Vanity Fair, en la que también habla de su relación con el rey emérito. Pero deja claro que nunca fue infiel al domador. “Estando casada me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso ¿eh? Y siempre tenía la consideración de preguntar por mi marido y por mis hijos. Alguna vez me decía que se acordaba de mí, ese tipo de cosas, pero yo le contestaba que tuviera cuidado y que no me dijera nada así porque... Había varios teléfonos en casa y los podías descolgar y escuchar. Pero personalmente no volví a verle".