Hace un año que terminó la temporada 22 de Cuéntame cómo pasó. Llevamos un año sin conocer más sobre las tramas que afectaban a la familia Alcántara a la vez que nos contaban todo lo que ocurría en la España de entre 1968 y 1994. Pero los seguidores de la serie más longeva de la televisión ya contamos los días para el regreso de Antonio, Mercedes y compañía. Hace unos días se anunciaba que ya se están rodando los últimos episodios de la ficción española y los mismos protagonistas han querido contarnos cómo han sido estos primeros días de grabación. ¿Quieres saber lo que nos han contado? ¡Te lo contamos!

"Ya estamos de vuelta y tenemos muchísimas ganas de que veáis lo que estamos preparando. Y descubriréis a Inés como directora de teatro" , nos cuenta Irene Visedo, que da vida a Inés. Por su parte, Carmen Climent se muestra entusiasmada por volver a ser un año más la más pequeña de los Alcántara : "Estamos en la primera semana de rodaje. Estoy super feliz de volver a estar con María, y con muchas ganas de que veáis, ya que María va a avanzar en el tiempo no nos vamos a quedar solo en el presente, cómo María se convierte en médico, y algunas cositas más que, de momento, no os voy a decir".

Las temporadas de Cuéntame cómo pasó, gratis en RTVE Play

¿Tienes morriña y echas de menos Cuéntame cómo pasó los jueves por la noche? Te comprendo, a mí me pasa lo mismo. Pero para que la espera sea más llevadera, siempre que puedo me pongo mis capítulos favoritos de la serie en RTVE Play. La plataforma de vídeo bajo demanda tiene gratis todas las temporadas de la ficción con más de 400 episodios, una manera de que los Alcántara estén siempre presentes. Pero, ¿que todavía no la has visto? ¡Dale al Play y arranca por el principio!