Los actores Álvaro Díaz, Teresa Perez, Asier Valdestilla y Jordi Garreta se han reunido en un encuentro especial para hablar del final de la 22º temporada de Cuéntame, casi tres meses después de finalizar el rodaje. Un encuentro en el que hablan de sus personajes, de cómo fueron sus primeros días en San Genaro, la relación que les une más allá de la pantalla, de los shippeos… además de otros temas que se plantean a lo largo de la temporada como el nazismo, los abusos sexuales o la sexualidad. ¡No te pierdas la charla completa en el vídeo que abre la noticia!

Para Jordi, cuyo personaje aparece por primera vez en esta temporada, lo más complicado fue pensar en el recibimiento que le iba a dar el público a Melero: “ Mi personaje está escrito para no agradar, para no gustar. Al final es un reto con el que tienes que lidiar y la verdad que el recibimiento de la gente ha sido muy bueno. Obviamente dicen 'odio al personaje, pero valoro el trabajo del actor'".

Nazismo, abusos y sexualidad

A lo largo de esta 22ª temporada se tratan temas tan importantes como el nazismo, los abusos y la sexualidad. Lo hacen a través, principalmente, de sus personajes, algo que para ellos suponía un gran reto de interpretación.

Jordi reconoce que el nazismo es un tema difícil de llevar porque “sabes que estás trabajando con una ideología que históricamente ha hecho mucho daño y que sigue haciendo daño”. Pero destaca la importancia de que un tema como este se trate en la televisión pública: “Es que el nazismo existe, el racismo existe, la homofobia existe… al final la realidad es cruda y muchas veces supera la ficción”.

Asier sentía una gran responsabilidad a la hora de interpretar a Santi, pero acabó estando muy agradecido por el recibimiento que tuvo el público tras la salida del armario de su personaje: “Hubo buenísimos comentarios. Quiero agradecer desde aquí a todo el mundo porque es una gran responsabilidad representar un colectivo tan grande y tan diverso”.

Por su parte, a Teresa le tocó enfrentarse a un personaje que había sufrido abusos sexuales, algo que hacía que Diana estuviese al límite. “Para abandonar la familia y la gimnasia, que son sus dos pasiones, imaginaros como tenía que estar. Estaba al borde”, comenta.

Estas dos últimas situaciones hacen que Santi y Diana desarrollen una relación especial en la serie, algo que los actores desearían que pudiese tener todo el mundo. “Me parece una relación preciosa, sanísima y ojalá las relaciones en el mundo sean así todas”, destaca Teresa. Asier, por su parte, desea que “todos tengáis una Diana en vuestra vida”.

Uno de los temas más mencionados a lo largo del encuentro es el de los shippeos que se han creado sobre sus cuatro personajes: Meleriol, el triángulo amoroso entre Diana, Oriol y Melero, Oriana (nombre puesto por Álvaro), Santi y Melero… y sobre los que Asier y Teresa mencionan que falta un capítulo y que “puede pasar de todo”.

Como conclusión del encuentro, todos mencionan sus ganas de que haya una 23ª temporada y esperan que el público también quiera más. “Yo creo que os va a gustar mucho este último capítulo”, dice Álvaro, algo que Jordi comparte y sobre el que cree que “quedan muchas tramas abiertas, sin concluir, y creo que sería interesante ver cómo se va desarrollando todo”.

Si habrá o no una próxima temporada aún no se puede saber pero, por el momento, no puedes perderte la maratón de la temporada 22 a partir de este viernes 10 de junio a las 14:00 en RTVE Play.