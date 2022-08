Humor, ternura, muerte, familia, conflictos y alegría son las palabras que mejor hacen justicia a una serie que aún no ha caído en el olvido. Han pasado más de quince años desde aquellas noches de martes en que las familias españolas se agolpaban frente al televisor para ver ‘Abuela de verano' en La 1 de RTVE. Sin embargo, parece que fue ayer. Desde entonces, todos hemos cambiado mucho. Sus seguidores ya no son los mismos que eran, y por supuesto, sus actores tampoco. Lo hicieron los de Verano Azul, ellos no iban a ser menos.

Algunos de ellos se han convertido en personalidades consagradas del mundo del cine y la televisión, otros dejaron la interpretación, y otros, por desgracia, ya no están con nosotros. ¿Recuerdas a Julia, Diego, Ernesto o Miguel? Te contamos qué fue de sus vidas y cómo fue su carrera tras su aparición en 'Abuela de Verano'.

Adriana Torrebejano era Aurora Aurora era la nieta mayor de la abuela. Con 14 años recién cumplidos, la joven vivía enganchada al móvil y a la ropa de marca, pero tenía un gran gusto por el arte. Quería crecer demasiado rápido, y en realidad, lo hizo. Hoy, la pequeña Aurora simboliza los comienzos de una de las actrices más populares del panorama televisivo español. Tras 'Abuela de verano', Adriana Torrebejano pasó por algunas series que no llegaron a triunfar, como 'Ellas y el sexo débil', 'C.L.A. No somos ángeles' o 'De repente, los Gomez'. Pero también participó en 'Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central', o 'Física o química'. Y se afianzó como actriz de renombre con su papel de Isabel Lobo en 'Tierra de Lobos' y como personaje principal en la exitosa 'El secreto de Puente Viejo'. Adriana Torrebejano antes y ahora

Denise Maestre era Coral Coral era la más responsable y ordenada, e hija de la primera mujer de Ernesto. Su papel fue interpretado por Denise Maestre, una actriz que se ha paseado por algunas de las series españolas más reconocidas de nuestro país. Fue Candela en 'Aquí no hay quien viva', donde apareció durante 12 capítulos. Formó parte del reparto de 'Aída', 'Cuenta atrás', 'Hospital Central' y 'Guante blanco'. Y su interpretación más recordada fue en 'El pacto', donde interpretó a Vivi, una de las chicas que pactó quedarse embarazada. También pudimos verla en el papel de Peque en la serie de televisión 'Física o Química'. El antes y el después de Denise Maestre

Ester Vázquez Burgés era Julia Julia era una niña de armas tomar que vivía enamorada del color rosa chicle. Su intérprete, Ester Vázquez Burgés, trabajó en TV3 después de 'Abuela de verano'. Desde 2006 hasta 2016 interpretó el papel de Lila en el 'Club Super 3', un formato infantil de contenido variado. Esther Vázquez antes y ahora

Daniel Casadellà era Diego Quienes vieron 'Abuela de verano' recuerdan a Diego como el hermano vago de Aurora. Sin embargo, su papel en la serie está muy alejado de su vida real. El actor ha trabajado incansablemente. Tras la serie, apareció en un par de formatos televisivos, como la serie catalana 'El cor de la ciutat' o 'El don de Alba'. Además, en el año 2006 apareció en una de las entregas de 'Películas para no dormir' y en 2008 interpretó a Emilio en 'Tres días', película ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor película. También pudimos verle en ‘Tres metros sobre el cielo’, donde se puso en la piel de El Palote. Daniel Casadellà antes y ahora

Christian Casas era Ernesto Ernesto era el nieto más empollón de todos y tocaba el piano. Christian, hermano del actor Mario Casas, comenzó su carrera en esta serie. Tras el final de esta, el joven se coló en varios capítulos de 'Cuéntame cómo pasó', participó en la película de 2012 'Promoción fantasma' junto con Raúl Arévalo y Alexandra Jiménez. Y en 2014 se le pudo ver en 'En Apatía, secuelas del odio'. Christian Casas antes y ahora

Oscar Casas era Miguel El pequeño y rebelde Miguel fue interpretado por Oscar Casas, el otro hermano de Mario Casas. El joven se ha paseado por 'Los Serrano', 'SMS', 'Fuga de cerebros', 'El sueño de Iván', Cuéntame cómo pasó’ y 'Águila Roja', donde interpretó a Gabi, el hijo de Sátur. Más tarde participó también en la primera ficción de Playz, 'Si fueras tú', junto a María Pedraza. Óscar Casas antes y ahora

Álvaro Cervantes era Bioy Álvaro Cervantes fue sin duda uno de los nietos favoritos de la audiencia durante la emisión de la serie. Era deportista, competitivo y romántico. Tras finalizar 'Abuela de verano', el actor participó en varias series televisivas como 'Punta Escarlata', 'Luna, el misterio de Calenda', 'El corazón del océano', 'Hermanos' y 'Los nuestros', donde siempre tuvo papeles principales. Álvaro Cervantes antes y ahora También salió en la gran pantalla, concretamente, con películas como 'Pretextos' y más tarde consiguiendo papeles principales en 'El juego del ahorcado' y 'Tres metros sobre el cielo', donde interpretó a Pollo. Cervantes recibió la Biznaga de Plata por su papel como Rai en 'El sexo de los ángeles' y en 2016 le pudimos ver en 'Carlos, Rey Emperador', interpretando a Carlos I de España.