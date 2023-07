Su retirada sorprendió a todo el mundo. En marzo, a meras semanas de lanzar un nuevo disco, Rayden anunciaba que dejaba la música, al menos como cantante. "Voy a abrazarla desde otro lado", aseguraba en una rueda de prensa. En 2024, cuando acabe su última gira, se despedirá de los escenarios y, aunque todavía queda un año para entonces, ya le vemos explorando otras facetas del mundo de la música. De hecho, tampoco cierra la puerta del todo a volver a cantar. Eso sí, no como estamos acostumbrados.

Ahora el artista se encuentra inmerso en una aventura que le devuelve a aquel tiempo que dedicó a su participación en el Benidorm Fest. Rayden presentó "Calle de la Llorería" en la primera edición del certamen, un tema con el que logró alzarse hasta la cuarta posición, solo tras Chanel, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. En la segunda edición se planteó probar suerte de nuevo con "Multiverso", pero al final prefirió que otros cantantes pudiesen vivirlo por primera vez. Este año, sin embargo, ve el proceso desde el otro lado. No como concursante, sino como asesor musical.

Vuelve al Benidorm Fest... ¿y a la música?

David Martínez Álvarez, Rayden, está muy contento con su nuevo papel como asesor musical, una oportunidad que considera "muy ilusionante y gratificante". Su decisión de lanzarse de cabeza a este reto viene precisamente por su experiencia en la primera edición del Benidorm Fest. "Quería formar parte, no a este lado, sino detrás, ayudando a que grandes canciones, voces y propuestas musicales lleguen a todas las casas", explica a RTVE en Benidorm, donde se presenta la próxima edición del certamen.

Rayden en la presentación del Benidorm Fest 2024 RTVE

Pero que Rayden deje los escenarios no quiere decir que abandone del todo la música, y no solo por estar involucrado en el Benidorm Fest 2024. Seguirá siendo compositor y productor y tampoco descarta volver a cantar, aunque no como protagonista. "En solitario todo lo que tenía que hacer como Rayden ya lo hice. Si volviese, sería formar parte de la banda y con otro tipo de sonido, otro tipo de cosas, otro tipo de reto, otro tipo de pruebas, otro tipo de cancionero, otro tipo de temáticas que defender", asegura, planteando la posibilidad de ser corista. Asesorar en el Benidorm Fest solo le reafirma en su decisión: "Es muy bonito haber podido hacer siete discos y cerrarlo con un lacito".