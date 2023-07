Rayden sobre el Benidorm Fest: "Todo el mundo gana"

La ilusión que vive el equipo del Benidorm Fest 2024 es lo que primero ha destacado el cantante Rayden, asesor musical del certamen y ex concursante, tras la presentación del miércoles 26 de junio en la ciudad alicantina. Tiene “muchas ganas de ir desvelando poco a poco”, ha contado en una entrevista en Las mañanas de RNE.

“Yo participé en la primera edición, en la que casi voy a Eurovisión, y me gustó cómo se trabaja, cómo sirve de escaparate”, ha señalado. Siente que lo ha aprovechado “muchísimo” porque “a lo mejor el concepto de Rayden en diferentes lugares no estaba tan ubicado y gracias a mostrar mi propuesta a España, me sirvió para tocar fiestas patronales o en otros festivales que a lo mejor se me habían cerrado hasta entonces. Es algo que recomiendo y beneficia a todo el mundo”.

Lo que están buscando La apuesta de Rayden es “velar por hacer un festival de la canción increíble en el que todo el mundo gana”, aunque “solo haya un billete con la particularidad de que te lleva Eurovisión”. “Lo que estamos buscando son canciones que toquen, que emocionen, que muevan, que haya algo detrás que las haga únicas. Creo que ahí, en ese camino, sí que estamos encontrando incluso bastante más”. La receta para un buen tema es que uno haga entender sus "formas” y busque "menos la fórmula” porque “más va a calar”. “Puede ser lo más conceptual o lo más ligero, entonces, ahí hay que buscar, hay que mostrar”.

16 participantes con nivel Las canciones a presentar tienen que “incluir letra” en idioma castellano y/o lenguas cooficiales de España, como se indica en las bases. “También se aceptan canciones con algunos fragmentos en lenguas no oficiales de España e idiomas extranjeros, siempre y cuando tales fragmentos no superen el 40 % del total de la letra de la canción”. Cómo participar en Benidorm Fest 2024: requisitos y plazos El plazo para la presentación de candidaturas ya está abierto y se cerrará el 10 de octubre de 2023. El cantante ha advertido que “conseguir una de las 16 plazas, tal como está el nivel a día de hoy, está caro, así que se pongan las pilas”.