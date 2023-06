"Tengo mucha suerte porque lo último que escucho antes de salir es a ti y es muy espiritual", le dijo Loreen a Blanca Paloma antes de subirse al escenario de Eurovisión a interpretar "Tattoo", la canción que le dio a Suecia su séptima victoria. Entre ella y la ilicitana se formó desde el primer momento una conexión muy especial. Era casi como si se conocieran, como llegó a asegurar Loreen. Quiso la casualidad que Blanca Paloma saliera justo antes que ella a actuar en Eurovisión y que "Eaea" fuese la última canción que escuchase, espiritual como la suya propia. ¿Y Blanca Paloma? ¿Qué escuchó ella antes de regalarnos una actuación perfecta? La cantante ha explicado en Eurovermú el significado del mensaje que la acompaña desde su primer Benidorm Fest.

Las emotivas palabras que escuchó

Subida sobre el escenario del Liverpool Arena, justo antes de empezar a cantar, una frase le llegó a través del in-ear: "Al cielo con ella". Aquella señal la llevaba animando más de un año. La había escuchado antes de interpretar "Secreto de agua" en la primera edición del Benidorm Fest, antes de conquistar la segunda edición con "Eaea" y volvía a escucharla de nuevo en la gran final de Eurovisión. "Le pedí a José Pablo Polo, que ya me acompañó desde el primer Benidorm Fest, que me dejara un mensaje que me ubicara en el espacio tiempo, en la energía y la emoción que yo quería transmitir", cuenta Blanca Paloma en Eurovermú.

02.58 min Blanca Paloma canta "Secreto de agua" en la final

"Secreto de agua", la primera canción que Blanca Paloma editó en un estudio, formaba parte de la banda sonora de Lucía en la telaraña. La serie documental, disponible en RTVE Play, trata sobre el crimen sin resolver de Lucía Garrido, quien apareció muerta en la piscina de la finca en la que su expareja custodiaba animales exóticos decomisados por la Guardia Civil. Sucedió en 2008. Catorce años después, Blanca Paloma llevaba "Secreto de agua" a Benidorm. "Al cielo con ella" fue el mensaje que le dejó entonces José Pablo Polo.

"Vamos a hacer nuestra justicia, recordándola y poniendo sobre la mesa esta historia", explica ahora Blanca Paloma. Aquellas palabras se repitieron un año después con "Eaea". "Más allá de donde viene la frase, que es la frase que utilizan en la Semana Santa, es como con cualquier causa con la que uno se identifique. Al cielo con ella, a tope, hasta el final", asegura la intérprete.