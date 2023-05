Tras su paso por Eurovisión 2023, Blanca Paloma descansa estos días arropada por sus familiares, amigos y los pichones que siguen apoyándola desde sus redes. Optimista, con una sonrisa siempre dispuesta, ya aseguró a su llegada a España que no importan la posición en la que haya quedado en el festival porque "todavía queda Blanca Paloma para rato", pero antes de centrarse en la carrera musical que se le abre por delante, la artista ilicitana está tomándose un respiro desde el su lugar favorito del mundo.

Para ella haber representado a España en Eurovisión ha sido toda una experiencia y una oportunidad única. Por eso, ella prefiere celebrar lo vivido y así se ha mostrado desde el patio de su casa. Ataviada con una bata blanca, recién salida de la ducha y pegando un buen mangerazo a las plantas del que denomina como "su lugar preferido en el mundo".

Su naturalidad ha conquistado a los eurofans que le han deseado lo mejor para esta nueva etapa que se abre para ella. "Eres nobleza y arte pura", le escribía una de sus seguidoras. "Bien trabajado. A seguir currando. Llegará tu momento", comentaba otro.

Optimista y con muy buen humor

Con una actitud que sigue conquistando a todos. Llena de humor, desde el momento en que pisó el aeropuerto de Madrid y soltó la frase que nadie se esperaba: "Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?", soltó a los reporteros entre risas, con el mismo desparpajo que el autor original de esta cita, David Bisbal.

Ya lo decía la propia artista en "Secreto de agua", la canción con la que se presentó a la primera edición del Benidorm Fest: "Ya no habrá quién lo detenga. Su canto al volar. Que to' el mundo lo vea. Ya vuela su cantar". La ilusión por todo lo vivido en la última semana empuja a Blanca Paloma a continuar trabajando en la música: "Ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable. Me siento superorgullosa", ha declarado a la prensa al aterrizar en Madrid