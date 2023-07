Gran acogida de la tercera edición del Benidorm Fest

Pistoletazo de salida para el Benidorm Fest 2024. Con gran expectación vuelve el festival que quieres cinco meses después de que Blanca Paloma se proclamase ganadora de la segunda edición del certamen. RTVE ha presentado en Benidorm nuevos detalles en una rueda de prensa en el marco incomparable del Mirador de la Música de la ciudad alicantina.

Invitadas muy especiales

Grandes mujeres relacionadas con el Benidorm Fest y con Eurovisión no han querido perderse la cita de este miércoles.

En Benidorm, Massiel ha protagonizado uno de los momentos más especiales de la rueda de prensa al recibir una tarta con la forma de su icónico vestido y ha soplado las velas por el 55º aniversario de su victoria en Eurovisión: “Cada vez que oímos el ‘La, La, La’, escuchamos un himno a la alegría”. En 1968 “salí al escenario de Eurovisión sin miedo, salí segura, era una propuesta diferente…”, ha enumerado como algunos de los ingredientes de su éxito. “Massiel ha querido amadrinar esta nueva edición del Benidorm Fest y se lo agradecemos mucho”, ha destacado María Eizaguirre. Massiel ha animado a todos los artistas a que se presenten al Benidorm Fest y se lo preparen porque “es una oportunidad única en sus carreras”.

Blanca Paloma también ha vuelto a Benidorm muy ilusionada: “En el primer Benidorm Fest me sentí libre y por eso me volví presentar. Aquí me dejasteis ser como yo soy”. La artista ha destacado que “ahora empieza una nueva etapa que me encanta, una etapa creativa, es momento de nutrirse después de tantos meses dándolo todo”. Para terminar, ha vuelto a sonar ‘Eaea’, el tema que llevó a Blanca Paloma a ganar el micrófono de bronce en el festival y a representar finalmente a España en Liverpool.

Carlos Higes, Blanca Paloma, Massiel y Sandra Valero rtve

Sin duda, uno de los mayores éxitos salidos del Benidorm Fest ha sido, con cuatro discos de platino, la canción ‘Nochentera’ de Vicco. En una conexión por videollamada, la cantante catalana ha relatado cómo le ha cambiado la vida su paso por el festival: “Estoy muy agradecida al Benidorm Fest por haberme dado esta oportunidad, nunca voy a poder olvidarlo, lo llevo en el corazón para siempre”. Ha querido animar a los artistas a presentarse a esta nueva edición: “es una gran oportunidad para demostrar quién eres como artista, cómo es tu música y te enriquece mucho personal y profesionalmente”.

Y prueba de que este festival traspasa fronteras ha sido el mensaje enviado por Loreen, ganadora de Eurovisión 2023: “Hola mis queridos eurofans, espero que el Benidorm Fest sea un gran éxito para vosotros”. Junto con Eleni Foureira, representante de Chipre en 2018 y La Zarra, representante de Francia en 2023, han repetido el famoso grito de guerra: “El festival que quieres, el que tú quieres”.

Palabras de recuerdo y agradecimiento también para los anteriores participantes del Benidorm Fest que “dieron un paso adelante cuando todavía estábamos empezando”, ha dicho María Eizaguirre.