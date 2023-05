TelevisaUnivision y Radio Televisión Española (RTVE) coproducirán y emitirán el próximo 16 de noviembre la 24ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos desde el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla. La gala se emitirá internacionalmente por primera vez en la historia, según ha anunciado este jueves la Academia Latina de Grabación (The Latin Recording Academy®)

Los Grammy Latinos son una distinción internacional muy relevante y el único premio que celebra la excelencia en la música latina en todo el mundo. Los nominados se anunciarán el martes 19 de septiembre. Previamente, entre el 27 de julio y el 7 de agosto se llevará a cabo la primera ronda de votación y del 29 de septiembre al 12 de octubre, la ronda final.

El anuncio marca el inicio de una asociación de tres años entre la Academia Latina y la Junta de Andalucía, que patrocinará la gala de entrega, así como varios eventos de la Academia en la región. Además, el Ayuntamiento de Sevilla se une a la celebración como ciudad anfitriona de todos los eventos durante la Semana del Latin GRAMMY® que precederán a la transmisión y que se anunciarán próximamente.

Manuel Abud, CEO The Latin Recording Academy®, ha declarado que "es un honor poder celebrar nuestra 24ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® en Sevilla y comprometernos con nuestra misión de elevar la música latina y sus creadores alrededor del mundo. Estamos entusiasmados por la asociación entre TelevisaUnivision y RTVE, y esperamos producir lo que promete ser la Semana del Latin GRAMMY® más memorable".

La presidenta de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha dicho que "es un honor para Radio Televisión Española participar como socio en la transmisión y producción de la 24ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, una colaboración que, tras la aprobación del Consejo de Administración, se llevará a cabo gracias a un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla”. La presidenta de RTVE también ha destacado que "la música es más que una forma de arte, es un vehículo que nos une colectivamente, y esperamos proporcionar la mejor cobertura posible para nuestros espectadores”

Ignacio Meyer, presidente de cadenas estadounidenses de TelevisaUnivision, ha dicho que “estamos encantados de producir los Latin GRAMMY® por primera vez este año en España, y en una nueva asociación con la prestigiosa RTVE. Este es un gran momento para la música latina en todo el mundo, y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univision aporta al espectáculo, hará historia y ofrecerá una experiencia inolvidable para el público de todo el mundo".

The Latin Recording Academy® es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a nutrir, celebrar, honrar y elevar la música latina y sus creadores. Establecida como la autoridad mundial en música latina e integrada por profesionales de la música, produce The Annual Latin GRAMMY Awards® y The Biggest Night in Latin Music®, que honra la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de proporcionar programas educativos y de divulgación para la comunidad musical a través de su Latin GRAMMY Cultural Foundation®. Para obtener más información se puede visitar LatinGRAMMY.com.

TelevisaUnivision es la compañía líder de medios y contenido en español en el mundo. TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca más grande de contenido propio y capacidades de producción líderes en la industria que impulsan sus ofertas de streaming, televisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de televisión Univision y UniMás en Estados Unidos y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 cadenas de cable en español, incluyendo Galavisión y TUDN, la cadena deportiva número 1 en español en los Estados Unidos y México. Con la cartera más atractiva de derechos deportivos en español en el mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como el “hogar” del fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, Videocine studio y Uforia, el hogar de la música latina, que abarca 57 estaciones de radio estadounidenses propias u operadas, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios globales de streaming ViX y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50.000 horas de programación original en español de alta calidad. Los activos digitales de la compañía incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Más información en televisaunivision.com.

RTVE es la principal corporación multimedia de España, y el canal más antiguo del mundo audiovisual español. Su propósito es ofrecer una programación diversa y de alta calidad que refleje la pluralidad y riqueza cultural del país. También desempeña un papel importante en la difusión de noticias y la promoción de la cultura y la educación. Está compuesta por TVE, con siete canales de televisión, incluido su buque insignia, La 1, que presenta noticias, entretenimiento, programación de ficción nacional y extranjera; RNE, con seis emisoras de radio; el sitio web RTVE.es; el Instituto RTVE y la Orquesta Sinfónica y Coro. También cuenta con una red de centros territoriales en todas las comunidades y delegaciones de todo el mundo. La señal de TVE llega a los cinco continentes a través de TVE Internacional.