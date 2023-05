Los Grammy Latinos 2023 se celebrarán en Sevilla el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones, según ha confirmado la Academia Latina de la Grabación. El pasado 22 de febrero ya se había anunciado que la ceremonia, que por primera vez viaja fuera de EE.UU., tendría lugar en una ciudad andaluza. Los Grammy Latinos implican también varios eventos de la llamada 'Semana Latin Grammy', del 12 al 16 de noviembre, todos en la capital andaluza. La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con RTVE.

La semana latin Grammy incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista— y una recepción para los nominados, entre otros.

Todavía falta por conocerse los presentadores y las actuaciones de la gala. La llegada de los Grammy forma parte de un acuerdo de patrocinio de tres años con la Junta de Andalucía y la Academia ha confirmado que el año que viene no se celebrarán en Sevilla, pero se ha mostrado abierta a que se celebren en Málaga.

“Es un honor celebrar nuestra Semana del Latin Grammy en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable", ha declarado Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

Los nominados se anunciarán el martes 19 de septiembre. Antes, del 27 de julio al 7 de agosto, tendrá lugar la primera ronda de votación, y la segunda del 19 de septiembre al 23 de octubre.