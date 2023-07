Tiene 11 años, experiencia en musicales y concursos y una gran voz. Sandra Valero es nuestra nueva representante en Eurovisión Junior. La joven cantante viajará en noviembre a Niza para participar en el certamen infantil, que se celebra en Francia tras la victoria de Lissandro y su "Oh Maman!". En la última edición también concursó Carlos Higes, que este miércoles ha estado en Benidorm para ceder el testigo a su sucesora, a quien conoce desde hace tiempo. Él llevó baile y diversión al festival, pero ¿cómo le gustaría a Sandra que fuera su canción? Nuestra representante nos da las claves.

¿Baile o balada?

Conquistó al jurado con "Parte de tu mundo", de la película La Sirenita. "Es una de mis canciones favoritas, una de mis pelis favoritas y en parte también lo hice porque a mi amiga Daniela le encanta La Sirenita", explica Sandra. Además, como la última versión del cuento ha llegado a los cines hace muy poco, pensó que nadie se iba a atrever con esta balada. La interpretó en el casting presencial, en Madrid, y la decisión fue unánime: ella debía ser nuestra representante en Eurovisión Junior. Otros 14 niños y niñas llegaron a esta última fase del proceso de selección, que batió récord de participación con 114 candidaturas presentadas.

Sandra Valero, representante en Eurovisión Junior 2023 RTVE

Sandra Valero consiguió el billete a Niza con una conmovedora actuación en la que dejó ver que, pese a su corta edad, tiene una amplia experiencia. Rayden, asesor del Benidorm Fest 2024, se quedó totalmente impresionado. "Que tenía más tablas que yo, que es asquerosamente virtuosa", pensó cuando la vio cantar. Según el artista, Sandra Valero "reúne todo, la voz, la capacidad de transmitir la seguridad sobre el escenario, las tablas". Lo ha vuelto a demostrar en Benidorm, donde ha interpretado de nuevo "Parte de tu mundo" ante la prensa.

Ningún género se le resiste. Su voz brilla tanto en baladas como en canciones urbanas, como ha demostrado en los singles que ha lanzado hasta el momento y también en su paso por los talent shows en los que ha concursado. Sandra, sin embargo, tiene claro que le gustaría llevar una balada a Eurovisión Junior. "Me gustan las baladas, pero que no sea todo el rato muy lenta, que tenga su ritmo también", asegura. Aunque también le gustaría bailar, no le importaría renunciar a ello durante su actuación en el festival.