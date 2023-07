No hay nada más sobrenatural que el amor. Quizá por eso, no resulta extraño que en una comedia romántica como Lluvia en los zapatos (1998) se cuele la fantasía, la magia y un poco de ciencia ficción. Primer largometraje de la directora María Ripoll (Tu vida en 65’, Restos de sándalo), la película cuenta con un reparto que años después de su estreno adquiere otra dimensión, si se tiene en cuenta el impulso que han tomado sus carreras. La consagradísima Penélope Cruz se une a nombres destacados como Lena Headey, conocida por su papel de Cersei en Juego de Tronos, Elizabeth Lee McGovern, aclamada por su papel en la oscarizada Gente Corriente y popular tras su paso por la serie Downtown Abbey o Mark Strong (The imitation game), uno de los actores más reputados del cine británico.

La película gira entorno a un personaje omnipresente, el actor Víctor (Douglas Henshall) quien, abandonado por su hermosa compañera (Headey) tras una infidelidad confesa, tiene un extraño encuentro que le permite regresar en el tiempo y enderezar los entuertos originados por su irresponsabilidad. Cuando vuelva a recuperar el tiempo, conocerá a una atractiva escritora española (Cruz) y descubrirá varias cosas que el lector agradecerá que no le sean contadas.

'Lluvia en los zapatos' fue la primera película rodada en inglés de Penélope Cruz

Lluvia en los zapatos fue un filme atípico y singular en las carteleras españolas de finales de los 90. Para empezar porque logró algo poco habitual por entonces, estar presente en más de una veintena de países, de Estados Unidos a Japón. Rodada íntegramente en inglés, fue el primer rodaje en lengua anglosajona para la actriz Penélope Cruz, quien después se encargó de ponerse voz a sí misma en la versión doblada de la película. Con su llegada a la plataforma de RTVE Play, a continuación, repasamos otras curiosidades y datos de la película:

Rodada en Nothing Hill antes del boom de Julia Roberts Un año antes de que las calles de Portobello Road y todo Nothing Hill se hiciese famoso por la película de Julia Roberts y Hugh Grant, María Ripoll ya había elegido ambientar su película en sus coloridos rincones. Desde luego, la belleza de este barrio londinense es un plus para una película ya de por si entretenida, reflexiva y con un ritmo estupendo de puesta en escena y de montaje. Penelope Cruz es una de las protagonistas del debut en largo de María Ripoll ('Lluvia en los zapatos')

Una de las directoras más internacionales del cine español La cineasta María Ripoll es una de las directoras más destacadas del cine español y una de las más internacionales. Estudió cine en Los Ángeles, donde llamó la atención con su primer cortometraje. Después viajó a Londres para seguir formándose, periodo en el que puso en marcha esta ópera prima, Lluvia en los zapatos. Entre su filmografía, Tu vida en 65', fue uno de los trabajos que mejor fue acogido por el publico. Era su tercer largometraje y su primera película en su Barcelona natal. También destacan otros títulos como Rastros de sándalo (2014) -disponible en RTVE Play- Ahora o nunca (2015), con la que se convirtió en la segunda mujer directora más taquillera del cine español; No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016) -también en RTVE Play- y Vivir dos veces (2019). Su último largo se estrenaba en cines el año pasado y se titula Nosotros no nos mataremos con pistolas (2022). 'Tu vida en 65 minutos': curiosidades de una película generacional, insólita y "tabú"

Una mirada urbana y cosmopolita Antes de Lluvia en los zapatos, Ripoll ya había dirigido otra película, aunque fue de forma colectiva, en El dominio de los sentidos. Un trabajo en el que ya se descubría parte de la esencia posterior que impregnaría su cine. Con mucha elegancia en la puesta en escena y, sobre todo, con un discurso muy cosmopolita, siempre sitúa a sus personajes en entornos urbanos y centra sus tramas en lo que nos une como seres humanos, independientemente del origen que tenga cada uno.

Remite a clásicos como Qué bello es vivir ¿Cambiarías algo de tu pasado? La eterna pregunta de todo ser humano se ha plasmado en el cine en incontables ocasiones, aunque Ripoll consigue darle una vuelta de tuerca en esta historia de amor, celos e infidelidades. Lluvia en los zapatos remite de forma inequívoca a uno de los grandes clásicos del cine, Qué bello es vivir, con esos ángeles, en forma de basureros, que dan una segunda oportunidad a su protagonista. También entronca con otro título indispensable del cine español, La vida en un hilo, de Edgar Neville y esa reflexión sobre los errores sentimentales del pasado y la posibilidad de enmendarlos. La actriz Lena Headey, más conocida por su papel de Cersei en Juego de Tronos