Un domingo cualquiera, en una Barcelona atípica de calles vacías, y un verano silencioso. Tres jóvenes amigos leen en el periódico algo que cambiará su vida para siempre. Es la esquela de un compañero del colegio al que hace tiempo perdieron la pista. Cuando acuden al tanatorio, allí no está el cuerpo que esperan encontrar. ¿Se han equivocado? Aquel entierro no es el de su compañero de escuela. A partir de aquí la confusión y el azar tejen una historia de amistad, de amor y de muerte.

Es la premisa de Tu vida en 65’, la adaptación que la cineasta María Ripoll llevó a la gran pantalla en 2006, a partir de la obra de teatro creada por Albert Espinosa. Entonces conocido por el éxito de Planta 4º y, años más tarde, Pulseras rojas, aquella historia abordaba uno de los grandes tabú de la sociedad, pero también hablaba de amistad, amor y, sobre todo, vida. Una comedia, de poso amargo, que sedujo a toda una generación y marcó para siempre a los románticos con aquella mítica cuestión: ¿serías capaz de decir lo que sientes en 65 palabras? Coincidiendo con su llegada al catálogo de RTVE Play, repasamos algunas curiosidades y anécdotas de la película protagonizada por Javier Pereira y Tamara Arias.

La cineasta María Ripoll es una de las directoras más destacadas del cine español y una de las más internacionales. Estudió cien en Los Ángeles, donde llamó la atención con su primer cortometraje. Después viajó a Londres para seguir formándose. Allí rodó Lluvia en los zapatos, su ópera prima. Tu vida en 65' es su tercer largometraje y fue su primera película en su Barcelona natal. Entre su filmografía, también destacan otros títulos como Rastros de sándalo (2014) -disponible en RTVE Play-​ Ahora o nunca (2015), con la que se convirtió en la segunda mujer directora más taquillera del cine español; ​ No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016) -también en RTVE Play- y Vivir dos veces (2019). Su último largo se estrenaba en cines el año pasado y se titula Nosotros no nos mataremos con pistolas (2022).

La gran referencia cinematográfica

La película de Rob Reiner, Cuenta conmigo (1985) es todo un referente para una generación que ahora ronda los 40 años y, en especial, para el guionista Albert Espinosa. Esa película, que también habla sobre la amistad y la muerte, está muy presente en esta historia, no solo como influencia, sino de forma directa. Una de las protagonistas, tiene el cartel en su habitación, con su título original Stand by me y este aparece hasta en dos ocasiones. La película, a su vez, está basada en una obra de Stephen King sobre el descubrimiento de la muerte.