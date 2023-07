Hay muchas maneras de decir 'adiós': Arrivederchi, Au revoir, adios, good bye, ciao, adeu, sayonara, adeus, agur... El catálogo de RTVE Play se renueva constantemente con emocionantes películas, pero también llega el momento de despedirse de algunas joyas cinematográficas. Descubre qué películas abandonarán próximamente la plataforma de vídeos on demand y gratuita y no te quedes sin disfrutar de ellas. ¡Aprovecha esta oportunidad única y sumérgete en historias inolvidables antes de que digan adiós!

No es bueno que el hombre esté solo (1973)

Martín es un hombre raro en una casa extraña. Cati, su pequeña vecina, ha visto que tiene una muñeca que habla, como la suya, solo que la de Martín es de tamaño natural; y se lo ha contado a su madre, Lina, que empieza a chantajear a Martín con revelar su vida secreta si no la deja ir a vivir con él. Porque a Lina no le importa vivir con un hombre que no es más raro que otros que conoce. Ella lo que quiere es tener una casa, harta como está de dar tumbos por ahí con una hija a cuestas. Pero Lina no cuenta con que Mauro, su chulo, también quiere sacar partido del tímido, apasionado y reprimido Martín. Disponible en RTVE Play hasta el 30 de julio.