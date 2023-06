No es bueno que el hombre esté solo - Historia de nuestro cine

Programas no recomendados para menores de 18 años (NR18) Sub

Martín es un hombre raro en una casa extraña. Cati, su pequeña vecina, ha visto que tiene una muñeca que habla, como la suya, solo que la de Martín es de tamaño natural; y se lo ha contado a su madre, Lina, que empieza a chantajear a Martín con revelar su vida secreta si no la deja ir a vivir con él. Porque a Lina no le importa vivir con un hombre que no es más raro que otros que conoce. Ella lo que quiere es tener una casa, harta como está de dar tumbos por ahí con una hija a cuestas. Pero Lina no cuenta con que Mauro, su chulo, también quiere sacar partido del tímido, apasionado y reprimido Martín.