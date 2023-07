Miguel Ángel Muñoz: Por qué decía que la Tata era el amor de su vida

Debutó con tan solo 10 años en la gran pantalla con El palomo cojo dirigida por Jaime de Armiñán y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en cine, teatro y televisión. Es un intérprete con mucha curiosidad a quien no le importa lanzarse a por nuevos retos en España o en el ámbito internacional. Él es Miguel Ángel Muñoz, también conocido por dirigir 100 días con la Tata, película que se llevó el Premio Forqué a Mejor Documental en 2022. La famosa protagonista de esta historia ha fallecido a los 97 años y el actor lo anuncia con profunda tristeza en sus redes sociales.

Su estrecho vínculo con Luisa Cantero estaba lleno de amor y cuidados, tanto como que siempre consigue reflejarse en sus múltiples apariciones en pantalla y entrevistas, como este en De pe a pa.

"Quien vea el documental verá un retrato de mi relación con mi Tata"

Un trabajo que desde el primer momento le hizo especial ilusión y todo un sueño cumplido para Miguel Ángel: "Hace más de diez años me di cuenta de que mi tata algún día no estaría conmigo, que no era inmortal y ahí tuve la necesidad de ponerme más manos a la obra, a no perder el tiempo y pasar el máximo tiempo de calidad con ella. Tenía pensado hacer una película para ella y para mí, lo conseguí, cumplí ese sueño hace seis años y cuando me di cuenta que los valores que transmitía eran tan importantes para poder compartir con el público, decidí elevarlo para hacer una película".

A sus 97 años, Luisa Cantero se ha convertido en la Tata más famosa del momento. Es la protagonista del documental y uno de los pilares fundamentales en la vida del actor. Y, aunque muchos piensen que es su abuela, nada que ver. La Tata es la hermana de su bisabuela, pero su estrecha relación se remonta a cuando Miguel Ángel era un niño: "Mis padres eran muy jóvenes y no tenían recursos para poder contratar a alguien que me cuidara mientras ellos trabajaban. A los tres años necesitaron recurrir a mi tata, se vino a casa y estuvo tres años", nos cuenta. "Creamos un vínculo muy muy especial y desde entonces nunca nos hemos separado".

Y es, junto a sus padres, una de las personas más importantes de su vida: "Me parece extraordinario que en tan poco tiempo, en una edad tan pequeña, haya creado un vínculo tan tan especial con ella. Y luego, qué suerte que he tenido la madurez de querer no perdérmela a lo largo de los años a pesar de que la vida me ha llevado desde muy pequeñito a trabajar y a vivir cosas fuera de lo normal. Pero siempre he tenido la necesidad de estar con ella".