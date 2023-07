"Se busca a una mujer de entre 80 y 95 años para protagonizar una película", es lo que puede leerse en un cartel colgado en las calles de Madrid por el ganador de un Goya, Daniel Guzmán. El actor y director quiere encontrar a la protagonista de La deuda, su próxima película que estará participada por RTVE y para la que ya ha comenzado a hacer las primeras pruebas. Unas sesiones en las que ha puesto su particular mirada Carlos del Amor, que charla con Guzmán sobre un proceso que al cineasta también le está sirviendo para reconectar con los mayores y recuperar el recuerdo de su abuela, protagonista de su ópera prima A cambio de nada (2015).

En aquel debut detrás de las cámaras, Guzmán ya demostró que no se la da nada mal eso de descubrir nuevos talentos, A cambio de nada nos dio a Antonia, pero también a un prometedor Miguel Herrán, que logró el Goya al Mejor actor revelación. Ahora Charo, Elena o Josefina, tres de las varias mujeres que han acudido al casting de su nueva película podrían seguir sus pasos. La edad, y ya nos lo demostró Benedicta en O que arde, no supone ningún impedimento para alzarse con el máximo galardón del cine español.