Jumanji es una de esas películas que no te cansas de ver, no importa los años que pasen, no pasan por ella. Tuvieron que pasar más de veinte años para que alguien se animara a continuar la saga, distintos personajes, nueva trama, misma esencia. Eso sí, con la gran ausencia de Robin Williams, aunque los guionistas se las apañaron para que estuviera presente en la trama de alguna manera. Jumanji: Bienvenidos a la jungla, así se titula la segunda parte. La tercera vio la luz en 2019, con el título Jumanji: Siguiente nivel. Este domingo 2 de julio podrás disfrutar de la última entrega de la saga, a partir de las 22:05, en La 1.

Inspiración sacada de un cuento infantil Fue al productor Matt Tolmach a quien se le ocurrió la idea del intercambio de cuerpos mientras le leía a su hijo pequeño el libro infantil Jumanji, obra del ilustrador y escritor estadounidense Chris Van Allsburg. También es autor de otras obras célebres, como Polar Express.

Alan Parish, presente en toda la saga Alan Parish, personaje al que dio vida el legendario Robin Williams, fue el protagonista de la película original. Los guionistas no se olvidaron de él en el resto de entregas, París está presente en cierto modo. Los nuevos protagonistas de esta aventura fueron encontrando pistas dejadas por él en Jumanji: Bienvenidos a la jungla. Robin Williams, ¿por qué su muerte visibilizó la importancia de la salud mental? DANIEL BORREGO ESCOT

El padre de Alan Parish y el cazador, la misma persona Puede que no te hayas dado cuenta, a pesar de haber visto la película miles de veces, pero hay un actor que da vida a dos personajes en Jumanji. Jonathan Hyde fue el actor encargado de encarnar al padre de Alan Parrish en la trama y, al mismo tiempo, el cazador Van Pelt.

Scarlett Johansson en Jumanji La estrella de Hollywood Scarlett Johansson, que entonces tan solo tenía diez años, fue una firme candidata para el papel de Judy Shepherd en la primera película de la saga, pero al final fue Kirsten Dunst quien recibió el papel. De aquella tenía trece años, dos más que su rival. En este vídeo se puede ver a una jovencísima Scarlett Johanson realizando el casting para participar en la película. Hizo su debut en el cine debutó en 1994, en la comedia de Rob Reiner Un muchacho llamado Norte.

Una jungla en Hawái La segunda y tercera película están ambas ambientadas en la salvaje jungla africana. Sin embargo, las escenas que aparecen en la pantalla, en realidad, fueron en su mayoría rodadas en Hawái, concretamente, en los hermosos paisajes de la isla de Oahu.

Dwayne Johnson y Jake Kasdan, tándem perfecto El actor Dwayne Johnson, además de uno de los protagonistas de la segunda y tercera entrega, ejerce como uno de los productores ejecutivos del proyecto. No fue la última vez que trabajó con el director, Jake Kasdan, hijo del reconocido Lawrence Kasdan que ha guionizado Indiana Jones y Star Wars, con quien parece ha hecho muy buenas migas a nivel profesional. También han participado juntos en Red One, película navideña que verá la luz a finales de este año en la plataforma Amazon Prime Video. Dwayne Johnson 'The Rock': de luchador a jefe samoano y actor mejor pagado RTVE