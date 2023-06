Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Sábado 24 de junio

La programación de Televisión Española de esta noche del sábado 24 de junio te trae tres películas de cine, una serie que no puedes perderte y dos nuevos documentales de La noche temática. Pero antes, disfruta en directo del partido de fútbol entre Croacia y España en el camino hacia la copa del Campeonato de Europa Sub-21, a partir de las 20:35 horas, en RTVE Play. Y si lo que te gusta es un buen peliculón, hoy RTVE te ofrece el clásico del cine español, La ciudad no es para mí, y el mejor cine con Un mar de enredos, La ruleta del amor y la fantasía y La pequeña Suiza. Y por la noche podrás ver dos nuevos capítulos de la serie Downton Abbey en La 1 y los reportajes sobre smartphones y redes sociales de La noche temática en La 2.

Una comedia dirigida por Pedro Lazaga basada en la obra de Fernando Lázaro Carreter , con un reparto espectacular que encabezan Paco Martínez Soria, Doris Coll, Cristina Galbó y Alfredo Landa. La ciudad no es para mí, disponible en RTVE Play desde las 19:30 horas hasta el 24 de julio de 2023 .

La ciudad no es para mí (1966)

Fútbol: Campeonato de Europa Sub-21

Hasta la fecha y junto a la selección italiana, España es uno de los equipos que más veces se ha proclamado campeón de Europa en el torneo sub 21. En su palmarés, el conjunto nacional posee un total de cinco Copas: 1986, 1998, 2011, 2013 y 2019. Y este año 'la Roja' busca llevarse un sexto galardón en una nueva edición del torneo, que se celebra en las ciudades de Georgia y Rumanía, y que se utilizará también como fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Anima a la selección y no te pierdas el partido de Croacia contra España esta misma tarde! A partir de las 20:35 horas en La 2 y en RTVE Play, la plataforma de vídeo on demand y gratuita que quieres.