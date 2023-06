Ryûsuke Hamaguchi dio a Japón su segundo Oscar a la mejor película internacional en 2022, 14 años después del triunfo de Despedidas: Drive My Car se impuso a Flee, La peor persona del mundo, Fue la mano de Dios y Lunana, un yak en la escuela. No fue ninguna sorpresa. La victoria de la cinta estaba en todas las quinielas después de causar sensación en Cannes y ganar en los BAFTA, los Globos de Oro o los Critics Choice Awards, entre otros galardones. Aparte de llevarse aquel Oscar, optaba a otras tres categorías -mejor dirección, guion adaptado y película-, nominaciones que, si bien no llegó a ganar, sí confirmaban la fascinación que suscitaba aquella historia entre público y crítica.

Pero si el nombre del director estuvo en boca de todos durante aquella temporada no fue solo por Drive My Car: en 2021 estrenó también otro aplaudido largometraje, reconocido con uno de los premios más prestigiosos del Festival de Berlín. La Berlinale otorgó el Gran Premio del Jurado a La ruleta de la fortuna y la fantasía (Guzen to sozo en el japonés original), un tríptico de historias independientes unidas por el azar.