Si todavía no tienes plan para este viernes, no te preocupes, RTVE te trae el mejor cine ¡desde casa! No te puedes perder esta noche un clásico con un reparto de lujo. La 1 emite Los ángeles de Charlie, la última secuela con un nuevo reparto lleno de estrellas. En La 2, la cinta Segunda piel en Historia de nuestro cine. Además, un estreno en RTVE Play de que puedes disfrutar donde y cuando quieras: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Sigue leyendo para enterarte de todo.

22:05 horas, en La 1: Los ángeles de Charlie Seguro que te suena la siguiente trama: la Agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta, varios equipos de ángeles guiados por otros tantos Bosleys llevando a cabo los trabajos más duros por todo el mundo. Cuando un joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas por protegernos a todos. Se trata de Los ángeles de Charlie, una nueva secuela del clásico de acción que no te puedes perder. Las tres generaciones de 'Los Ángeles de Charlie RTVE.es Tienes una cita con el nuevo trío protagonista formado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. a partir de las 22:05 horas, en La 1 y RTVE Play. ¿Se te ocurre mejor planazo para empezar el fin de semana?