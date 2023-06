De un día para el otro se convierte uno en padre y, ¿qué pasa a partir de ahí? Pasa todo. La felicidad, el sufrimiento, la incertidumbre, el éxtasis, el estupor, el agotamiento, una pregunta detrás de la otra. ¿Podré? ¿Sabré? El poeta chileno Alejandro Zambra se atreve en Literatura infantil (Anagrama) a compartir su diario de paternidad, sus reflexiones sobre su nuevo estado vital y unas cuantas ficciones humorísticas sueltas sobre la relación entre padres e hijos.

En este inclasificable libro Zambra incluye un magnífico cuento que gira en torno al lenguaje grosero y un relato directamente lisérgico en que un hombre intenta, en pleno viaje terapéutico de hongos, volver a aprender el dificilísimo arte de gatear. En estas páginas son los niños quienes, a su manera, protegen a los adultos del desánimo, el egocentrismo y la dictadura del tiempo cronológico.

«El nacimiento de un hijo anuncia un amplio futuro del que no seremos totalmente parte. Julio Ramón Ribeyro lo resumió muy bien: el diente que le sale es el que perdemos; el centímetro que aumenta, el que nos empequeñecemos; las luces que adquiere, las que en nosotros se extinguen; lo que aprende, lo que olvidamos; y el año que suma, el que se nos sustrae».

Experiencia propia y ficción pura conviven en extraña armonía a lo largo de este libro, que puede ser leído como un manual heterodoxo para padres debutantes. «Me impresiona la ausencia casi absoluta de una tradición. Como todos los seres humanos –supongo– hemos nacido, sería natural que fuéramos especialistas en asuntos de crianza, pero resulta que sabemos muy poco, en particular los hombres, que a veces nos parecemos a esos estudiantes risueños que llegan a clases sin siquiera saber que había examen.»

Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) ha publicado en la editorial Anagrama las novelas Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011), Poeta chileno (2020), el libro de cuentos Mis documentos (2014) y las colecciones de ensayos No leer (2018), Tema libre (2019) y Facsímil (2021). Sus novelas han sido traducidas a veinte lenguas, y sus relatos han aparecido en revistas como The New Yorker, The New York Times Magazine, The Paris Review, Granta, Harper’s y McSweeney’s. Actualmente vive en Ciudad de México.