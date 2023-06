La secció Tercera de l'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar, per segons vegada, la llibertat del futbolista, Dani Alves. El tribunal continua creient que hi ha suficients indicis de criminalitat i que la investigació ja està quasi acabada. També creuen que el risc de fugida continua existint perquè Alves té coneixement dels fets que hi ha contra ell i de la gravetat d'aquests, en cas de condemna per agressió sexual, la pena pot arribar fins als 12 anys.

A l'escrit, el tribunal considera que els indicis de criminalitat que en el seu dia es van valorar com a "suficients" per a imputar-li el fet i com a fonament de la mesura cautelar es mantenen "Inalterables". Els magistrats "no comparteixen" la tesi de la defensa que afirma que es va "desmoronar" quan veu les imatges, i que encara que la víctima entrés "voluntàriament" al lavabo o la seva actitud prèvia als fets, "no poden de cap manera justificar una posterior agressió sexual".

Per tant, els fets que van passar anteriorment a l'entrada en el lavabo de la discoteca Sutton del Sr. Alves i de la víctima no determina ni que "hagués consentit la relació sexual amb penetració que consta acreditada, ni que mentís sobre la mateixa".

Tot i que el seu advocat manifesta que el risc de fugida és inexistent, que el jugador no té cap voluntat d'abandonar Espanya i eludir el procés, el tribunal creu que té capacitat econòmica suficient per fer-ho i traslladar-se al Brasil i fer impossible la celebració del judici.

01.58 min El futbolista Dani Alves continuarà a la presó

Quan acabi la investigació, encara falta una pericial psicològica de la víctima, la jutgessa haurà de citar a Dani Alves al jutjat d’instrucció 15 de Barcelona per comunicar-li l’auto de processament on se l'informa dels fets que està acusat i pot tornar a declarar si vol.

En l'última vista va insistir a dir que no té intenció de fugir per l'arrelament a Barcelona Segons fonts presents en la vista del divendres passat, l'advocat Cristóbal Martell va argumentar que l'exdona d'Alves, Dinora Santana, i els seus dos fills, s'han empadronat a Barcelona i estan escolaritzats a la ciutat. L'advocat va tornar a rebatre la versió de la jove sobre la base de l'informe que va presentar amb les imatges de Sutton. També ha al·legat que quatre de les seves empreses al Brasil han tancat. L'advocada de la denunciant, Ester García, va rebatre que la família d'Alves està ara empadronada (des de maig), però que no resideixen en Espanya, encara que els fills ja estan matriculats en col·legis. Va insistir que persisteix el risc de fugida, perquè s'enfronta a una pena que pot arribar a 12 anys, que hi ha proves consistents contra ell (com les lofoscòpiques del lavabo) i que la instrucció està gairebé acabada. Només falta practicar la prova pericial forense a la noia, que ja té data. La fiscalia va incidir en la consistència de la denúncia de la jove, que ha mantingut la mateixa versió des del primer dia: "No hi ha un ànim espuri".