L'Audiència manté al futbolista Dani Alves en presó preventiva per la presumpta agressió sexual

02:42

L'Audiència de Barcelona manté a Dani Alves en presó preventiva per la presumpta agressió sexual a una jove de 23 anys a una discoteca. Així a denegar la llibertat provisional de Dani Alves al·legant que persisteix el risc de fugida

Els magistrats han tombat la nova petició de la defensa, que demanava la seva llibertat provisional al·legant un projecte de vida a Espanya. El tribunal remarca que persisteix el risc de fugida. Insisteixen que la presó preventiva és l'única mesura per garantir la seva presència a un eventual judici.

La defensa va aportar en una vista celebrada divendres l'empadronament dels seus dos fills a Barcelona i la seva matriculació escolar per justificar un arrelament a Espanya... Però als magistrats no els convenç els seus arguments... remarquen que aquesta documentació sembla confeccionada expressament perquè aquests documents es van expedir pràcticament el mateix dia que l'Audiència de Barcelona li va denegar la llibertat per primera vegada.

Creuen així que no queda evidenciat un projecte de vida a Espanya.

Els magistrats deixen clar, a més, que no comparteixen els arguments de la defensa, que apel·lava a l'anàlisi de les càmeres per al·legar un suposat galanteig sexual de la víctima previ als fets. La sala remarca que aquest comportament en cap cas pot justificar una posterior agressió i que el relat de la víctima és prou fiable.

Per tot plegat, l'Audiència opta un cop més per mantenir a Alves a presó a l'espera de judici. I és que la instrucció del cas està pràcticament acabada, només a l'espera que se li practiqui una pericial psicològica a la víctima en els pròxims dies. INFORMA: NURIA ALCALÁ.