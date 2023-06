10:30

Pere Aragonès defensa la remodelació del Govern de cara a la segona part de la legislatura

El president de la Generalitat ha comparegut al Palau de la Generalitat per anunciar la remodelació del seu Govern "per afrontar la segona part de la legislatura amb energia renovada". El retorn de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, a Madrid com a número 2 de Gabriel Rufiàn en la llista republicana de cara al 23-J ha precipitat els canvis. Jordà serà substituïda per David Mascort, que fins ara era el secretari general d'Agricultura. Pel que fa a Educació, Aragonès s'ha mostrat confiat que Anna Simò consolidarà els canvis encetats per Gonzàlez-Cambray, però a través d'un "treball compartit amb la comunitat educativa". Sobre la marxa de Juli Fernàndez de Territori, el president català ha confirmat que "ha estat una decisió consensuada entre tots dos".