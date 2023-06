La convocatòria d'eleccions del 23 de juliol i, especialment, els mals resultats d'ERC a les darreres municipals, obliguen al president de la Generalitat a moure fitxa. Pere Aragonès s'ha esforçat a desvincular la remodelació del seu executiu del revés electoral, però sembla clar que més enllà del canvi obligat a Acció Climàtica de Teresa Jordà, que torna a Madrid com a número 2 de Gabriel Rufián, els relleus a Educació i Territori tenen un clar component polític.

En una compareixença davant els mitjans en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha anunciat la sortida dels consellers Teresa Jordà (Acció Climàtica), Juli Fernàndez (Territori) i Josep Gonzàlez-Cambray (Educació), que seran rellevats aquesta mateixa tarda per David Mascort, Ester Capella i Anna Simó, respectivament. El president català ha argumentat que els canvis serviran per aportar "energies renovades", i el més destacable, per afrontar "la segona part de la legislatura".

El relleu a Educació Aragonès ha justificat el relleu en Educació pels "anys d'alta complexitat" i la coincidència del final del curs escolar, si bé s'ha ratificat en la voluntat de "consolidar els canvis" impulsats per Cambray, com "l'inici de gratuïtat de l'infantil 0-3, l'increment de plantilles de professorat i la consolidació d'inversions". Ara bé, ha afegit que considera que Simó treballarà buscant la complicitat amb el sector educatiu. La nova consellera d'Educació, Anna Simó, assumeix el càrrec després de presidir el Consell Escolar de Catalunya de 2018 a 2021. El TSJC la va inhabilitar a 4 mesos juntament amb la resta de la Mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell per tramitar les resolucions relacionades amb l'1-O.

El canvi a Territori L'adeu de Juli Fernàndez ha estat segurament el més inesperat. Aragonès ha assegurat que el ja exconseller compta amb la seva "absoluta complicitat" i "amistat", però que el seu relleu ha estat decidit "de mutu acord" després de diverses setmanes de converses. Tot i això, a ningú no se li escapa que Fernàndez s'ha manifestat repetidament en contra del Quart Cinturó i aquest és un dels temes claus de l'acord de pressupostos amb el PSC.