01:51

Pere Aragonès defensa els relleus a Acció Climàtica, Educació i Territori per afrontar el tram final de la legislatura amb energies renovades.

Els tres canvis no són casuals i són estudiats. I és que són tres consellers en el punt de mira. Teresa Jordà, per la sequera, marxa a Madrid a fer tàndem amb Rufián. Juli Fernàndez, per la B-40, era obertament contrari a la infraestructura que va permetre l'aval del PSC als pressupostos. I Josep Gonzàlez-Cambray, el més polèmic per les vegades del sector educatiu i de qui l'oposició ja havia demanat el cap en diverses ocasions. Aragonès els agraeix la tasca feta i assegura l'objectiu del canvi és per esgotar la legislatura.

Pel que fa als seus substituts, Esther Capella, actual delegada del govern a Madrid, ja havia ocupat la cartera de Justícia en l'anterior Govern, i ara estarà al capdavant de Territori. Anna Simó, històrica dirigent d'Esquerra, va ser consellera de Benestar amb el primer tripartit. Ara ocuparà Educació, després d'haver presidit Consell Escolar de Catalunya. Secretaria de la mesa durant el 2017, condemnada a 4 mesos d'inhabilitació, en una sentència que encara no es ferma. I per últim, David Mascort, fins ara secretari general a la conselleria Acció Climàtica, substitueix Teresa Jordà al capdavant d'Acció Climàtica | Laura Herrero