Més de 4.000 persones han respost aquest diumenge a la crida de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que pretén posar fi al plantejament de construcció de la B-40 per motius mediambientals. El territori ha generat controvèrsia des de fa tres dècades per la idea de fer una autopista que connecti el Vallès Occidental, Vallès Oriental, el Penedès i el nord de les comarques del Baix Llobregat. A la protesta s'han sumat desenes de plataformes en defensa de la regió, així com entitats polítiques d'àmbit local i nacional.

El projecte ara es podria fer ara realitat amb l'acord de pressupostos entre el Govern i el PSC. Tot i així, les seccions locals d'ERC a Sabadell i Terrassa i representants de la Cup i ECP s'han sumat a la concentració que, asseguren, respon a la voluntat de preservar el rodal i el riu Ripoll i fer front a l'emergència climàtica.

Validació dels pressupostos

El projecte del Quart Cinturó va ser una de les peces clau, i alhora més complicades, en la negociació entre el Govern i el PSC per sumar els suports necessaris que tiressin endavant els pressupostos de la Generalitat. Concretament, el tram que comprèn Terrassa, on acaba avui en dia la B-40, i fins a Sabadell i Castellar. Però, tot i l'oposició dels republicans, finalment es va acordar estudiar el desenvolupament de la via i van acceptar la iniciativa dels socialistes a tirar endavant les obres de la Ronda Nord.

L'execució ha estat molt demandada pels alcaldes dels tres municipis, que defensen la construcció com un element de millora de la mobilitat i pacificació dels nuclis urbans, sobretot per no col·lapsar Sabadell, ja que els vehicles que venen de Castellar l'han de travessar per entrar i sortir de la ciutat. Aquest havia estat el darrer escull després que a poc a poc l'executiu català hagués anat cedint en els altres macroprojectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i el Hard Rock.