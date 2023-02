Les tres plataformes contràries als polèmics projectes que el Govern ha acceptat estudiar es mobilitzaran en un intent de frenar la construcció d'aquestes infraestructures. Són el macroprojecte Hard Rock, l'ampliació de l'Aeroport del Prat i la construcció del Quart Cinturó, unes iniciatives que han estat claus per aprovar els pressupostos, però que han generat també malestar social.

Així, les entitats oferiran una imatge d'unitat amb una "gran manifestació" el 4 de març a Barcelona per plantar-se a les propostes que consideren que van contra el benestar dels veïns. La protesta començarà a les 18:00 h a Plaça Catalunya.

Justament aquest dilluns el Govern de la Generalitat ha presentat una proposta de construcció d'una plataforma al mar per construir una quarta pista d'aterratge, i això ha generat debat la vigília del debat a la totalitat dels pressupostos.

Plataforma marina per l'Aeroport del Prat

Un dels altres dos punts polèmics en el marc dels pressupostos és l'"ampliació" de l'aeroport de Barcelona, un projecte a què el president català s'ha referit com a simple "modernització", però sí que ha admés que l'objectiu és "ampliar capacitat". En aquest sentit, Aragonès s'ha mostrat a favor que "Barcelona i Catalunya tinguin més connexions internacionals" i, per això, s'ha compromès a estudiar-ho.

Justament aquest dilluns el Govern ha presentat la proposta de construir una pista al mar que vagi en la línia d'ampliar la capacitat de l'aeroport, i això ha generat un gran debat per les crítiques de diversos sectors. Precisament, ha estat l'alcaldessa de Barcelona una de les primeres a alçar la veu, rebutjant la proposta de crear una quarta pista damunt del mar. Ada Colau ho ha titllat d'"ocurrència" i que va "contra el sentit comú".

L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, tampoc és favorable al projecte i es pregunta d'on han tret els promotors els informes o les opinions expertes que avalarien la viabilitat d'una idea que planteja molts dubtes des del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental. Per l'alcalde, "es tracta d'anar fent soroll, d'anar fent propostes inversemblants" per justificar que "AENA no vol fer una inversió a l'Aeroport del Prat".

Un debat sobre l'aeroport que es produeix la vigília que al Parlament se celebri el debat a la totalitat dels pressupostos. La plataforma Zeroport, que lluita "pel decreixement del port i aeroport", s'ha mostrat en contra de l’acord dels pressupostos, augmentant que "només s’inspira en un model caduc que comporta l’empitjorament del canvi climàtic, el deteriorament del medi ambient i unes condicions de treball precàries".