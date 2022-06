L'Aeroport del Prat torna a l'activitat frenètica

Estem a punt d'acabar la primera quinzena de juny i l'Aeroport del Prat porta diversos dies amb una activitat frenètica, recuperant ja gairebé el ritme prepandèmia. Aquest dimarts, per exemple, hi operaran 755 vols, només un 16% menys respecte 2019. Amb la normalitat, però, tornen les cues i també les vagues.

Els treballadors no tenen encara cap conveni col·lectiu i en reclamen un. La secretària general d'USO a l'aerolínia, Lidia Arasanz, ha explicat a Ràdio 4 que no se'ls dona ni tan sols una ampolla d'aigua durant els vols. Els n'ofereixen de reutilitzables perquè se les emplenin ells mateixos. Tampoc tenen dret als 22 dies laborables de festa o als 14 festius nacionals.

Serveis mínims als controls

En darrer lloc, els treballadors del control de seguretat no han deixat d'estar en vaga des del 2019 per reclamar un plus de 160 euros i la gratuïtat del pàrquing de l'aeroport. Els seus serveis mínims són del 90%, però no amaguen les intencions de tornar a la mobilització aquest estiu.