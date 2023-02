El macroprojecte Hard Rock divideix el Camp de Tarragona

La Plataforma contra el Hard Rock a Vila-seca ha activat totes les alarmes per evitar la construcció del macroprojecte deprés que ERC cedís a les intencions del PSC a canvi del suport als pressupostos per aquest any. En canvi, ajuntaments com el de Salou i Vila-seca demanen celeritat a la Generalitat per tirar-lo endavant.