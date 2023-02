04:30

L'alcalde del Prat de Llobregat qualifica d'innocentada la proposta privada d'ampliar la capacitat operativa de l'Aeroport Josep Tarradellas

Lluís Mijoler es pregunta d'on han tret els promotors del projecte els informes o les opinions expertes que avalarien la viabilitat d'una idea que planteja molts dubtes des del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental.

Per l'alcalde, "es tracta d'anar fent soroll, d'anar fent propostes inversemblants" per justificar que "AENA no vol fer una inversió a l'Aeroport del Prat". I recorda que ja l'any 2006 es va rebutjar una proposta semblant tant tècnicament com políticament.

Des de l'Ajuntament del Prat segueixen apostant per un model d'interconnexió aeroportuària amb les instal·lacions de Girona i Reus, que dotarien de més capacitat al conjunt de la xarxa sense sobrecarregar el principal aeroport català.

Mijoler lamenta que AENA, amb el seu president Maurici Lucena al capdavant, s'hagi enrocat en un plantejament de "tot o res", descartant una inversió de 1.200 milions d'euros a la qual "s'havien compromès", i recorda que recentment la patronal PIMEC ha presentat un document en què no es veu imprescindible l'ampliació de l'aeroport per poder esdevenir un 'hub' de vols intercontinentals. | OLGA RODRÍGUEZ