Aquest dissabte 17 de juny es constitueixen els ajuntaments després dels resultats de les eleccions del 28 de maig. En aquestes dues darreres setmanes, els grups han anat tancant pactes, però algunes alcaldies estan encara a l'aire. Les quatre grans capitals de demarcació (Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona) canviaran de color polític a partir del pròxim dissabte.

Ho ha explicat la diputada al Congrés Míriam Nogueras en una roda de premsa per parlar de les eleccions del 23-J. "La posició és inqüestionable", ha remarcat. En clau local, però, encara no hi ha un acord de govern alternatiu tancat i les negociacions segueixen.

L'executiva de Junts ha corregit la presidenta del partit Laura Borràs i se sumarà al pacte de PSC, ERC i la CUP per evitar que a Ripoll governi Sílvia Orriols , del partit Aliança Catalana . Borràs, en un primer moment, va apostar per deixar-la governar, ja que va ser la llista més votada.

Junts i PSC fan pinça a ERC a Roses i Sitges

A Olot, un acord entre CUP, PSC i ERC podria deixar fora de l'alcaldia Junts per Olot, que ha guanyat les eleccions. I és que en alguns municipis Junts i PSC han fet pinça a ERC com a Roses o a Sitges, en què s'ha trencat el triple empat entre ells d'aquesta manera. A Figueres, Junts recupera l'alcaldia. En altres, els republicans s'han aliat amb el PSC com Palamós o Mora la Nova.

També trobem acords en la línia que demanaven les executives nacionals, pactes entre Junts i ERC com Alcarràs, Altafulla o Cassà. On no hi haurà sorpreses és a Badalona, on el popular Garcia Albiol farà valdre la seva majoria absoluta. O a Castelldefels, on el PP de Manuel Reyes recupera pel seu partit el govern que ja van tenir fa dues legislatures.

A Berga, la CUP revalidarà l'alcaldia, ja en les seves mans des de fa 8 anys. A Reus, PSC de Sandra Guaita relleva al capdavant del govern local a Junts gràcies a un pacte amb Ara Reus i ERC. D'entre les curiositats, dos germans governaran en dues poblacions diferents del Penedès amb majoria absoluta. A Montblanc, Josep Andreu no continuarà al capdavant del consistori després de 16 anys.