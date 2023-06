01:55

Esquerra, Junts i PSC es reparteixen la gran majoria dels ajuntaments catalans, entre vetos creuats i pactes entre ells alhora.

La unitat entre formacions independentistes que reclamava Pere Aragonès a Esquerra i Junts, no ha tingut cap efecte rellevant. Totes dues formacions han pactat amb el PSC a molts municipis destacats. Els republicans ho han fet a ajuntaments com Manresa o Tortosa. Per la seva banda, Junts i PSC han fet la pinça als republicans a alcaldies com Roses, la Bisbal de l'Empordà o la Garriga.

A Mollerussa, plaça històrica del PDeCAT, Marc Solsona manté l'alcaldia amb un pacte amb el PSC. Els postconvergents ajuden a Junts a tenir l'alcaldia a Vic. I a Terrassa, una altra fórmula, un tripartit entre Jordi Ballart, Esquerra i Junts. Un dels municipis on sí hi ha pacte Junts i Esquerra és a Valls.

A Ripoll l'extrema dreta de Sílvia Orriols està pendent que finalment Junts doni suport al pacte d'ERC, PSC i CUP per evitar que arribi a l'alcaldia. On no hi ha discussió és a Badalona, amb la majoria absoluta d'Albiol del PP, que també governaran a Castelldefels | INFORMA: Laura Herrero.