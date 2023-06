Quan només falta un dia per investir el nou alcalde de Barcelona després de les eleccions del 28M, el mapa polític dibuixa dues opcions: o un govern de Xavier Trias amb el suport d'ERC o l'alternativa encapçalada pel socialista Jaume Collboni, qui tracta de buscar una entesa amb comuns i PP. Aquest divendres, però, el president de la Generalitat ha anunciat que l'acord entre Trias i ERC es troba "molt avançat". De fet, fons de les negociacions han apuntat que dins l'acord de govern es preveu que ERC assumeixi dues carteres i Junts, quatre.

El candidat del PSOE busca a contrarellotge el suport del PP, però els populars posen una línia vermella: no volen pactar amb els comuns d'Ada Colau, i ella tampoc ho vol fer amb ells. El candidat Daniel Sirera insisteix que no li donarà suport si Colau entra en l'equació, però s'ha obert a escoltar les propostes de Collboni que podrien passar per acceptar alguns regidors dels comuns.

2 tinències per a ERC L’acord que ultimen Trias i Maragall inclouria dues tinències d’alcaldia per als republicans, segons fonts de la negociació. Les bases d'ERC Barcelona votaran aquest dissabte al matí en un congrés si avalen o no el pacte que s'està perfilant. Si hi ha acord i la militància republicana l'avala, ERC investirà Trias en el ple de constitució demà a la tarda. Per contra, si no hi ha prou avals ERC votaria el seu propi candidat. En el cas de Trias per Barcelona, es farà una consulta telemàtica.