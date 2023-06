Aquest dissabte 17 de juny es constitueixen els ajuntaments després dels resultats de les eleccions del 28 de maig. En aquestes dues darreres setmanes, els grups han anat tancant pactes, però algunes alcaldies estan encara a l'aire. Les quatre grans capitals de demarcació (Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona) canviaran de color polític a partir del pròxim dissabte.

Què passarà a les 4 capitals? Lluc Salellas de Guanyem serà el nou alcalde de Girona gràcies a l'acord amb Junts i ERC, que sumen 17 dels 27 regidors que té el ple. El pacte situa la cap de llista de JxCat, Gemma Geis, com a vicealcaldessa. L'acord deixa el PSC a l'oposició, la força més votada el 28-M. En els últims dies, les formacions han estat negociant a partir d'un document base que recull 60 propostes i que fixa els eixos programàtics del mandat. És el primer cop que el partit guanyador en unes municipals no governarà a la plaça del Vi. El PSC traurà l'alcaldia d'ERC a Lleida i Tarragona. A la capital del Segrià governà el socialista Fèlix Larrosa, que amb 9 regidors necessitarà suports exteriors. El fins ara alcalde, Miquel Pueyo, s'acomiada del consistori i tornarà a la docència a la UdL. A Tarragona, el també socialista Rubén Viñuales serà el nou alcalde després´s de guanyar clarament amb 9 regidors. L'alcalde en funcions, Pau Ricomà, ja ha anunciat que deixarà la política. A Barcelona, encara és una incògnita qui governarà: si Xavier Trias de Junts o el socialista Jaume Collboni. L'alcaldable de Junts sembla a prop de tancar un acord amb ERC, insuficient a hores d'ara si com preten, Collboni aconsegueix encapçalar l'executiu gràcies als suports de comuns i PP. Ara bé la formació d'Ada Colau ja ha dit que no formarà part d'una eqüació amb el els populars, i els de Daniel Sirera posen com a línia vermella el cap de l'actual alcaldessa. El PP s'obre a un govern a Barcelona amb els comuns sense Colau Els comuns insisteixen en el tripartit d'esquerres i han fet aquesta setmana una proposta: partir-se l'alcaldia amb Ernest Maragall i Jaume Collboni. En una entrevista al Cafè d'idees, ha reiterat que vol crear un "govern fort" que promogui "polítiques progressistes" a la ciutat. La candidata ha afirmat que ja els ha fet arribar la proposta i que s'han mostrat "disposats a parlar-ne".

Gran pacte a Ripoll per fer fora Aliança Catalana A Ripoll l'alcaldessa en funcions de Junts, Manoli Vega, tindrà la clau per barrar el pas a l'extrema dreta. El seu vot resulta clau perquè prosperi el pacte de PSC, ERC i la CUP per evitar que a Ripoll governi Sílvia Orriols, del partit Aliança Catalana. Borràs, en un primer moment, va apostar per deixar-la governar, ja que va ser la llista més votada. La diputada de Junts al Congrés Míriam Nogueras assegurava, poc després que "la posició és inqüestionable". De moment, encara no hi ha un acord de govern alternatiu tancat. Vega es nega a donar "un vot gratuït". El PSC, ERC i la CUP sumen 7 regidors, però no arriben als 9 necessaris per assolir la majoria absoluta. Vega ha incrementat la pressió sobre els partits d'esquerres i ha deixat clar que el 17 de juny o la voten a ella "o estaran donant suport a Aliança Catalana".

La pinça entre ERC i PSC La proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamant un front sobiranista després de les eleccions del 28 de maig ha acabat tenint poc recorregut. El millor exemple ha estat el que ha passat a les diputacions, on precisament, Junts i ERC han buscat acords per separat i han acabat aliant-se amb el PSC. Junts insta Aragonès a rectificar els pactes a les diputacions de Lleida i Tarragona A escala municipal s'ha repetit l'estratègia i els acords entre les dues forces independentistes han estat l'excepció. Un dels exemples més clars ha estat el de Sitges on la candidata de Junts, Mònica Gallardo, s'havia assegurat l'alcaldia gràcies a un pacte amb el PSC, però finalment un quadripartit liderat per ERC el podria fer perillar. Més exemples. A Olot, un acord entre CUP, PSC i ERC podria deixar fora de l'alcaldia Junts per Olot, que ha guanyat les eleccions. La pinça entre republicans i socialistes s'ha repetit a Manresa, la plaça més gran que els quedava a ERC, Palamós, Tàrrega, Montblanc, on Josep Andreu no continuarà al capdavant del consistori després de 16 anys, Mora la Nova, les Borges Blanques o Masquefa. Una fórmula similar s'ha repetit a Tortosa, on en el pacte també hi la CUP, desbancant al guanyador, Junts. És el mateix que ja es va veure fa 4 anys a Sant Cugat, tot i que ara Junts recupera l'alcaldia en minoria en aquesta localitat del Vallès. El PSC i ERC han revalidat també el pacte per governar l'Ajuntament de la Selva del Camp els pròxims quatre anys. Un acord que ja s'ha fet els darrers dos mandats. El socialista Josep Masdeu serà l'alcalde fins al 2026, i després passarà a ser-ho el republicà Enric Roberto. A Reus, PSC de Sandra Guaita relleva al capdavant del govern local a Junts gràcies a un pacte amb Ara Reus i ERC.

La pinça entre Junts i PSC Junts i PSC també fan pinça per la seva banda, en aquest cas per desbancar a Esquerra a poblacions com Roses o a la Bisbal de l'Empordà que acabaran amb alcaldies socialistes. A la Garriga, per exemple el PSC farà alcaldessa a l'exconsellera Meritxell Budó de Junts. També trobem acords en la línia que demanaven les executives nacionals, pactes entre Junts i ERC com Valls, Alcarràs, Altafulla, Caldes de Montbui o Cassà. A Mollerussa, plaça històrica del PDeCAT, Marc Solsona manté l'alcaldia amb un pacte amb el PSC. Els postconvergents ajuden a Junts a tenir l'alcaldia a Vic. I a Terressa, una altra fórmula, un tripartit entre Jordi Ballart, Esquerrai Junts. A Berga, Junts ha descartat pactar amb el PSC i Berga Grup Independent per fer fora la CUP de l'Ajuntament i l'actual alcalde, Ivan Sànchez repetirà a l'espera de tancar un acord de govern amb ERC, amb qui ja mantenia aliança a la darrera legislatura.