Retrets al ple del Parlament aquest dimecres pels pactes a les diputacions. El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha llançat un dard al president, Pere Aragonés, pels pactes entre ERC i PSC en les diputacions de Lleida i Tarragona. "Aquesta és la seva manera de refer la unitat independentista?", li ha preguntat. Tot plegat després de la crida del president a crear un front comú pel 23J.

Així, Batet ha exigit a Aragonès que reverteixi els acords i l'ha titllat de "president tutelat, desautoritzat" pel seu propi partit. En la rèplica, el president català ha recordat que JxCat "encara avui" governa amb el PSC en la Diputació de Barcelona i ha advertit que podria fer "una llista" dels municipis on aquests dos partits han pactat ja acords per a governar.

Crida a la unitat independentista, desautoritzada

A la sessió de control al president català, que és el primer ple del Parlament presidit per la nova presidenta, Anna Erra, Batet ha retret que la crida a la unitat independentista hagi quedat desautoritzada amb els acords d'ERC amb el PSC. "Els primers que no respecten i li fan perdre la credibilitat són els del seu partit polític", ha dit el president parlamentari de Junts.

Aragonès s'ha defensat dient que aquests pactes amb els socialistes s'entenen "de la mateixa manera" que Junts encara governa avui amb el PSC a la Diputació de Barcelona i ha subratllat que Batet hauria de "revisar" les seves paraules. El president ha insistit que els partits independentistes no han de "tirar-se pel cap" el que no es fa com es voldria, sinó treballar per incrementar "el que va bé".

El president català ha tornat a reivindicar el front democràtic per plantar cara a la dreta i l'extrema dreta, sobretot de cara a les eleccions a les Corts espanyoles del 23J.