Todas las primeras veces de Maribel Verdú son de cine. Su primer beso, hacer el amor, tomar drogas, fumarse un cigarro. Todo quedó plasmado antes en la gran pantalla que en su propia vida. Actuar le valía de ensayo. Es una de las consecuencias de debutar en la gran pantalla a los 13 años, una profesión que ha seguido sin descanso durante cuatro décadas. A sus 52 años, la actriz madrileña ha aparecido en más de 60 películas y en decenas de series de televisión, convirtiéndose en una de las intérpretes más prolíficas y con mayor solidez profesional de nuestro país.

Solo este año, la actriz estará presente en cuatro grandes producciones. La más esperada, The Flash, donde dará vida a la madre del hombre más rápido del Universo DC. Coincidiendo con su estreno en cines, el próximo 16 de junio, repasamos las películas más destacadas de una amplia trayectoria que arrancó en 1985, cuando Vicente Aranda se fijó en esa niña de ojos enormes y expresivos y le dio su primer papel primero en la serie La huella del crimen.

Maribel Verdú en 'The Flash' (2023)

Ford Coppola y sus otros trabajos en Hollywood

Cuando en 2009 Francis Ford Coppola llamó a su puerta para ofrecerle un papel en su película Tetro, muchos imaginaron que Verdú terminaría dando el salto definitivo a Hollywood. Era la primera vez que interpretaba en inglés, fue invitada a entrar a formar parte de la Academia de Cine y hasta la revista Times dijo de la española que era una firme candidata al Oscar como mejor actriz.

Pero la actriz siempre mantuvo cautela con ese paso y, aunque ha participado en otras producciones norteamericanas como Raymond & Ray (2022), junto a Ethan Hawke, Ewan McGregor, y la serie Now and Then, asegura que hay algo en Hollywood que “le espanta”.