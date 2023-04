Maribel Verdú, una de las actrices más destacadas del cine español, ha compartido algunas de sus vivencias en 'Días de tele'. La actriz, que ha participado en más de 60 películas y varias series de televisión, inició su carrera a los 13 años de la mano de Vicente Aranda. Sin embargo, su temprano comienzo también trajo consigo experiencias desagradables en las que la vulnerabilidad de la edad no ayudaba.

“Todo me pasó antes en el cine que la vida real“

En una entrevista recuperada de 1990 junto al presentador Ángel Casas, Verdú habló sobre su primera escena de sexo en la que carecía de experiencia, y contó cómo el director tuvo que ponerse encima del actor para enseñarle cómo interpretarla. La actriz tenía solo 14 años y tal como confiesa: "Todo me pasó antes en el cine que la vida real".



Por suerte, esto ahora no pasaría. La industria del entretenimiento ha evolucionado desde que el movimiento 'Me Too' sacudió a Hollywood. Ahora, se reconoce ampliamente la importancia de tener un coordinador de intimidad en el set para asegurar la seguridad y el bienestar de los actores durante las escenas de sexo en pantalla. Una figura que también ha llegado a los rodajes españoles. Pero no solo se trata de sexo. "Te acompañan desde el beso a cualquier escena erótica o sexual", corrige la actriz ante la duda.

Maribel Verdú y Julia Otero en 'Días de tele' IVAN MORENO PEREZ