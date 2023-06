Pocas cosas le faltaban por hacer a Maribel Verdú en el mundo del cine. Después de ser nominada once veces a los Goya y ganar dos (por Blancanieves y por Siete mesas de billar francés, disponible en RTVE Play) y de trabajar con directores de la talla de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Francis Ford Coppola, su salto a Hollywood parecía un paso lógico pero ha tardado mucho en llegar. El anuncio en 2021 de que daría vida a la madre del superhéroe Flash fue a la vez una sorpresa y la confirmación de una carrera que abarca ya casi cuarenta años.

Y por fin este viernes llega esa Flash dirigida por el argentino Andy Muschietti y producida por su hermana Bárbara y cuyo estreno peligró por los problemas legales y de la salud mental de su protagonista, un Ezra Miller que borda a un Barry Allen tierno y cómico a la vez pero que no ha participado en la promoción internacional de la película. Unos cómplices Maribel, Andy y Bárbara han sido los encargados de presentar en Madrid un título que lo tiene todo para satisfacer a los fans de DC tras las decepciones de Black Adam y ¡Shazam! La furia los dioses.

"Me decidí a dar el paso por ellos, por Andy y Bárbara"

Maribel Verdú, que siempre ha reconocido que le daba cierto respeto dar el salto a las grandes producciones de EE.UU., admite que esta vez ha sido distinto. "Me decidí por ellos ", asegura señalando a ambos lados. "Si te llaman Andy y Bárbara, difícilmente dices que no. Porque te sientes en casa, sientes que vas a trabajar con gente que son seres humanos, que son reales, que te van a cuidar y a tratar bien y que te vas a reír mucho. Y así ha sido. Son ya dos amigos para siempre".

Los hermanos Muschietti y Maribel Verdú, en la premiere de la película en Madrid. EFE EFE / J. P. GANDUL

La madrileña tiene claro que, a pesar de participar en una producción de este tamaño, y de la visibilidad que le va a dar en todo el mundo, no es una estrella. "No me siento ninguna estrella porque no soy ninguna estrella, ni voy ni en la vida iré de eso". Aunque sí, quedó impresionada por la cantidad de gente que mueve una película de superhéroes: "Todo es a lo bestia y a lo grande. Realmente nunca había sentido algo así, es muy bestia. Hay momentos en que dices 'hoy quiero una pequeña peliculita de cine independiente, solo con 40 personas'. Lo que pasa es que yo lo disfruté, lo viví los 15 días que estuve ahí rodando". Pese a ser una película de Hollywood, la actriz no se desplazó a California sino a Londres, que junto a Glasgow se convirtieron en las Central City y Gotham City de los cómics.

02.50 min Tráiler de la película 'Flash'

Verdú nos cuenta divertida cómo vivió el día en que se anunció su participación en Flash. "Me pasó una cosa que yo creo que no sabéis", dice mirando a Andy y Bárbara. "Con las nueve horas de diferencia horaria con Los Ángeles, me despierto un sábado por la mañana en casa, enciendo el teléfono y tengo como sesenta whatsapps. Digo '¿qué ha pasado aquí?' Mensajes de directores amigos, de periodistas... Todo el mundo había visto la noticia y yo pensé 'esto va a ser muy heavy, esto va a ser muy heavy. Y efectivamente, aquí estamos, amigo".