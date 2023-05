Programación: ¿Qué ver hoy en TV? Martes 30 mayo 2023

Al mal tiempo, una noche en el sofá viendo tus programas favoritos en la televisión. Esta noche del martes no te puedes perder en La 1 la segunda parte de MasterChef, que tendrá un nuevo expulsado. Lo cierto es que ya no queda nada para que conozcamos al ganador de esta edición. Si no te gusta la cocina, La 2 emite el documental Cadáveres de hormigón en En Portada, que ahondará en el "boom inmobiliario" de nuestro país. Justo después, una buena dosis de humor y música con Cachitos de Hierro y Cromo. Opciones para todos los gustos, sigue leyendo para enterarte de todo y elegir.

22:35 horas, en La 1: MasterChef 11 Justo después de disfrutar de un nuevo capítulo de la serie 4 estrellas, no te pierdas la segunda entrega de la semana de MasterChef, tu concurso culinario favorito. Las cocinas desembarcan este martes en Sitges, Barcelona. Eventos de prestigio internacional como el Festival de Cine Fantástico, la diversidad de sus opciones de ocio y su amplia oferta cultural y gastronómica convierten a este rincón del Mediterráneo en el destino perfecto. En el Vivero Beach Club, los equipos tendrán que replicar un menú de vanguardia muy exigente de los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas. Tendrán que dar de comer a 30 personas. MasterChef | Derrotada en tres duelos seguidos: esta es la expulsada RTVE.es En la prueba de eliminación, los delantales negros reproducirán un maravilloso y complicado árbol del cacao, hecho íntegramente de chocolate por el maestro chocolatero David Pallás. Harán el tronco, las ramas, las hojas y las habas de cacao, además de montarlo. Manu Baqueiro, subcampeón de MasterChef Celebrity 7, les apoyará en este complicado reto. ¿Quién abandonará esta noche el concurso? La última en hacerlo ha sido Claudia. A partir de las 22:35 horas, en La 1. Recuerda que puedes ver todos los programas de esta undécima edición en RTVE Play, donde y cuando quieras.

21:45 horas, en La 2: En Portada En Portada aborda en Cadáveres de hormigón el rastro que ha dejado el llamado "boom inmobiliario" en nuestro país. Se trata de un proyecto transmedia en colaboración con el LAB de RTVE para producir varios formatos con nuevas narrativas sobre este asunto, incluida la realidad aumentada. También tendrá varias ventanas con posibilidad de interactuar con los espectadores. Se emitirá a las 21:45 horas en La 2.Puedes verlo antes en RTVE Play. La plataforma preestrena el documental de producción propia a partir de las 20:00 horas. 01.03 min En Portada - "Cadáveres de hormigón", martes a las 20 horas en RTVE Play