'Matar al Nani', la polémica película sobre el caso: 5 datos que no sabías

La desaparición de “El Nani” fue uno de los casos que más impactó en la sociedad española de finales de los 80. Todo ocurrió la noche del 12 de noviembre de 1983, cuando aquel delincuente común, llamado Santiago Corella, fue detenido por la policía, acusado del robo de una joyería en Lavapiés. Tras aquel día, el rastro de Corella desapareció para siempre. Dos años después del suceso, la familia se puso en contacto con un periodista, destapando una historia que conmocionó a todo el país, una oscura trama de corrupción policial que tuvo como consecuencia el primer juicio contra un grupo policial de la historia de España.

La película Marta al Nani (1988), recuperó aquella historia con la esencia de los mejores thrillers. Una historia dirigida por Roberto Bodegas que mostraba sin pudor el lado más oscuro de la España posfranquista de los años 80. La cinta despertó, además, cierta polémica, al estrenarse cinco meses antes de conocerse la sentencia definitiva del juicio que determinó que El Nani fue torturado hasta la muerte por un grupo de, al menos, tres policías. La condena recayó sobre Francisco Javier Fernández Álvarez, Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González. Todos ellos recibieron unas penas de más de 29 años de cárcel por detención ilegal con desaparición forzada, falsedad documental y torturas.

Coincidiendo con el estreno de la nueva serie documental de RTVE Play, Pacto de Silencio, Historia de nuestro cine recupera la película Matar al Nani, una cinta de la que detallamos algunas curiosidades:

2. Desconcierto con el actor que interpretó al El Nani

Lo primero que llama la atención es el desconocido plantel de actores que la protagonizan, empezando por el intérprete que da vida a El Nani, el actor francés Frédéric Deban. Un joven demasiado apuesto que chocó al público español que, con los prejuicios de la época, no asociaban su rostro de ojos claros con el de un atracador del lumpen. Esto obligó, además, a que la película tuviese que ser doblada por completo, con un resultado no demasiado afortunado. Con todo, el actor está muy acertado en papel. También destacan otros rostros, no tan conocidos entonces, pero que despuntarían después como el de Eulalia Ramón.