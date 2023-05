Contaba Imperio Argentina que se casó con Florián Rey porque Carlos Gardel no le hacía caso y prefería estar con su esposa. El director se prendó de la joven artista, a pesar de que estaba casado. Después de rodar La hermana de San Sulpicio su relación saltó de lo profesional a lo personal y se casaron en 1934. El matrimonio solo duró cinco años. Un episodio de celos y maltrato físico hizo que ella le dejara plantado en Berlín. Ella, muy enamoradiza, estaba prendada de Rafael Rivelles y los besos que se daban en Carmen, la de Triana eran la prueba de que entre ellos había algo más que exigencias de guion.

Años más tarde, Imperio contó que Rafael era un seductor y un ligón que se portó muy mal con ella. En una entrevista con Vicente Molina Foix recordó un episodio ocurrido en Madrid. Mientras estaban sentados en Horcher, el actor se puso a tontear con una marquesa. "Yo me levanté y me fui al Ritz, donde estaba entonces hospedada, y me quise suicidar: me tomé media botella de whisky, unas pastillas y salí desnuda al balcón'.

Dale al Play: 'Florián Rey. De luz y de sombra'

Las dos tragedias de sus hijos Cuando el matrimonio con Florián Rey se rompió, el director se llevó al hijo que tenían. La artista contó que maltrataba al chico, al que encerró en un internado en El Escorial. En 1942 rodó Goyescas y conoció al productor Joaquín Goyanes de Osés, marqués de Melgarejo. Se enamoraron y un año después nació una niña, Alejandra, a la que tuvo que dar sus apellidos porque él estaba casado. Durante años vivió y trabajó en España y América, y en 1947 decidió volver a Madrid, con la ilusión de que sus dos hijos estén juntos. Retrato de Imperio Argentina Gtres En 1950 volvió a su país de origen y en Buenos Aires conoció a Ramón Baíllo Pérez Cabellos, conde de las Cabezuelas. Se casaron y al poco ella descubrió que era un estafador, un mentiroso y un prófugo de la justicia. Malena sufrió maltrato, humillaciones y desamor. Ramón acabó en prisión y ella, en libertad. Tras una temporada en España regresó decidió regresar a Argentina con su hija y su hermana Asunción. El 6 de enero de 1959, Día de Reyes, le comunicaron la peor de las noticias. Su hijo Flori se había suicidado metiéndose la goma del gas en la boca. Tenía solo 23 años. "El chico se desequilibró", dijo ella años más tarde, señalando a Florián Rey. Retrato coloreado de Imperio Argentina Gtres

Retiro en Benalmádena A partir de entonces pisa el freno y se instala definitivamente en la Costa del Sol, en Benalmádena. Rueda películas más interesantes como Con el viento solano, Tata mía, El polizón del Ulises... Y la muerte vuelve a llamar a la puerta. Y dos veces. Primero falleció su hermana Asunción, su gran apoyo, y poco después su hija. De nuevo durante las fiestas de Navidad: el 31 de diciembre de 1992. Alejandra tenía 49 años y seis hijos: Sandra, Maggy, Francisco, Teresa, Paula y África. "Nada hay peor para una madre que la muerte de un hijo, pero a mí se me han muerto los dos que he tenido. He necesitado mucha fuerza de voluntad para reponerme, para no dejarme vencer por la peor parte de la soledad, el vacío", escribió en sus memorias. Malena se refugió en la familia, en sus nietos y biznietos. Hasta el 22 de agosto de 2003. Ese día quiso cantar, pero la muerte volvió a llamar a la puerta. Esta vez venía a por ella. Los restos de Malena se depositaron en el cementerio de Benalmádena, junto a los de su hija y su hermana. Pero ni bajo tierra pudo descansar. Antes de morir tuvo una embolia y se destapó la caja de los truenos: sus nietos se enfrentaron de forma vergonzosa por la herencia. El nombre de Imperio Argentina pasó de destacar en los cárteles de la Gran Vía a los titulares de las revistas del corazón y a anunciarse en los programas de telebasura. Y basura, en casa de Malena, había a montones. Los últimos años de la artista casi borran su gloria. Retrato de Florián rey Gtres

La triste muerte de Florian Rey En los años 50, el director rodó con Carmen Sevilla, Lola Flores y Gracia de Triana. Poco más. Luego dejó Madrid para vivir cerca del mar. Se instala en Cala Finestrat, cerca de Benidorm, y abre un pequeño restaurante llamado Mesón de la Cala. Cinco años, en 1962, muere enfermo de cirrosis hepática, casi en el anonimato y arruinado. En el libro El cine de Florián Rey, de Agustín Sánchez Vidal, se encuentran más datos. Al director lo enterraron en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, de Alicante. Al sepelio solo asistieron su hermana y su hijo Rafael, que se encargó de los gastos de mantenimiento de la tumba durante 16 años. Luego, los restos se depositaron en un cajón y como nadie los reclamó se metieron en el osario general, una fosa común En el registro, no figura con este nombre sino con el suyo real: Antonio Martínez Castillo. Imperio Argentina en 'Nobleza baturra' Gtres