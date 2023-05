Imperio Argentina fue una mujer adelantada a su tiempo. Y no solo profesionalmente. Hay que poner en valor que fue la primera gran estrella internacional, con una gran proyección impulsada en parte por la Paramount, que desde sus estudios en Joinville-le-Pon, cerca de París, apostó por ella. Rodó en Argentina, junto a Carlos Gardel, y en Alemania, cerquita de Hitler. Magdalena Nile del Río nació en 1910 en Buenos Aires y con cuatro años ya dejó claro que lo suyo era cantar. Aconsejados por Jacinto Benavente, sus padres regresan a España y rebautizan a su hija: La petite Imperio pasa a llamarse Imperio Argentina, un giño a Pastora Imperio y Antonia Mercé, la Argentina. ​Con 13 años llega a Santander y no tarda en instalarse en Madrid y empezar a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

El maltrato de su marido

Se casaron por lo civil, algo inusual en esos años, pero el matrimonio duró tan solo 5 años. En 1938 rodaron Carmen, la de Triana en Berlín. La actriz compartía protagonismo con Rafael Rivelles y entre los dos saltaban chispas: los besos que se daban en la película no eran de ficción. Y eso lo notaron todos, también Florián Rey. "Yo quería a mi marido, pero estaba enamorada de Rafael. Florián lo intuyó y me pegó una bofetada que me tiró sobre la cama. Y le dije: ¡Esto lo vas a pagar tú!". Ella no dudó en hacer las maletas y marcharse. "Me fui sola de Berlín a Irún, y no me vio hasta 14 años después. Yo no concibo que un hombre pegue a una mujer", contaba la artista en 1992 en una entrevista con Diego Galán para el programa 'Queridos cómicos'.

En el documental Florián Rey. De Luz y de sombra, que se puede ver en RTVE Play, se destaca que los dos tenían mucho genio y que terminaron chocando. "Bajo esa apariencia de ese hombre jovial y alegre había un hombre frágil y sensible", dicen.