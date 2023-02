"Canta tan bien como Pastora Imperio y baila tan bien como Antonia Mercé, la Argentinita", esas fueron las razones por las que el Nobel español, Jacinto Benavente, bautizó como Imperio Argentina a una joven, apenas una niña, que estaba destinada a convertirse en una gran estrella internacional. Ahora, el guionista Rafael Jiménez y la dibujante Rocío Conches repasan su vida, de una forma muy original, en el cómic Imperio Argentina (Cascaborra ediciones).

Rafael nos comenta por qué han querido indagar en la vida de la cantante: "Imperio Argentina era el nombre artístico de Magdalena Nile del Río (1908-2003), nacida en Buenos Aires, pero que muy pronto vino a España para triunfar y convertirse en la cantante y actriz que marcó un antes y un después en nuestro cine y en los escenarios. Yo crecí con la copla, en mi casa se escuchaba aquellas historias que cantaban grandes divas como Concha Piquer, Juanita Reina o Estrellita Castro, pero entre todas en mi casa había un lugar privilegiado a Imperio Argentina, no solo por su forma de cantar, sino por ser una grandísima actriz que se adaptaba a cualquier papel. El hacer este cómic es recordar mi infancia y un tributo a una generación".

"Lo que desconoce mucha gente -añade Rafael- es que antes que Penélope Cruz o Ana de Armas, Imperio Argentina ya fue una estrella internacional firmando para la todopoderosa Paramount. Y que incluso la Alemania de Hitler se quedó prendada de su belleza".

Algo con lo que está de acuerdo la dibujante, Rocío Conches: "Creo que imperio era una mujer con una personalidad arrolladora, con mucho carácter y sin pelos en la lengua. Abrió camino para muchas mujeres en el mundo del espectáculo y nunca tuvo miedo de decir o hacer lo que quería, rompiendo muchos tabús en una época de mucha censura".

Pero... ¿Cómo es Rosa? "Rosa es una niña española de principios de siglo, que pese a las dificultades sociales de la época no pierde el espíritu soñador que la caracteriza -continúa la dibujante-. Necesitábamos que el personaje reflejase eso, así que me base en fotos de mujeres humildes de aquellos años para poder crearla : ojos grandes, pelo castaño y ropas sencillas. Para Rosa, Imperio es mucho más que una artista a la que admirar, era su ejemplo a seguir en una época con muchos estigmas sociales hacia las mujeres: una mujer segura de sí misma y dispuesta a cumplir sus metas ".

Rocío confiesa que, gracias a este cómic, ha descubierto a Imperio Argentina: "Lo he descubierto prácticamente todo. Cuando empecé este proyecto no conocía apenas nada más allá que lo que se puede escuchar o ver por televisión (como seguramente ocurra con la mayor parte de la gente de mi generación). Pero fue ir profundizando en el personaje y quedar totalmente prendada de su talento, su carisma y su legado. Es una historia que realmente merece ser contada y leída".

Uno de los mayores retos par ala dibujante ha sido plasmar los cambios físicos de Imperio Argentina durante 60 años. "He tenido la suerte de que es una mujer que estuvo en el ojo público desde que era muy pequeña hasta casi su muerte , lo que me ha facilitado una gran cantidad de referencias visuales en las que apoyarme para poder dibujarla en todas las etapas de su vida".

"Por la parte que me toca -añade Rocío-, la documentación se ha basado en videos e imágenes de los que poder sacar la esencia de Imperio y su entorno para plasmarlo en las viñetas , por suerte conté con la ayuda de mi guionista que me facilitó la mayor parte".

"Sus canciones me transportan a mi infancia"

Preguntamos a Rafael Jiménez qué le sugieren las canciones de Imperio Argentina: "Sus canciones me transportan a mi infancia a un lugar donde mi madre canturreaba mientras sonaba “El día que nací yo”. Me emociona y me hace revivir como mi madre y yo disfrutábamos de la copla y nos divertíamos con sus películas. En este tebeo he intentado volcar todos esos sentimientos y espero haber estado a la altura del personaje, de la persona y del recuerdo a una generación".

Rocío Conches confiesa que solo podía dibujar el cómic escuchando sus canciones: "Siempre. Para mí era esencial, su música es lo que me hacía meterme de lleno en la historia y en la época. Cuando la escuchaba, me evadía completamente a la España de primera mitad de siglo y no podía evitar pensar en mis abuelos y en toda esa generación que, pese a las dificultades, consiguió salir adelante. Eso realmente fue lo que me movía a la hora de dibujar y solo me lo inspiraba su música".

Por cierto, que no es el primer cómic en el que Rocío reivindica a una gran mujer. Ya lo hizo con la iraní Maryam Mirzakhani (1977-2017), junto al guionista Enrique Royuela. "Maryam Mirzakhani fue una matemática iraní a la que tuve la suerte de ilustrar para una serie de tebeos sobre mujeres en la ciencia. Lo que más admiro de Maryam es hasta dónde llego en una época y un país en el que era impensable que una mujer triunfase en un campo como la ciencia".

"Creo que el nexo de unión entre ambas es que marcaron un antes y un después para las mujeres en sus respectivos campos: Maryam fue la primera mujer en ganar una Medalla Fields e Imperio argentina fue la primera “superestrella” del cine español, dos mujeres que son un digno ejemplo a seguir" -concluye Rocío-.

No perdáis la ocasión de conocerlo todo sobre esa superestrella del cine y la canción española, la gran Imperio Argentina. Y si después de leer el cómic os quedáis con ganas de más, os recomendamos este Imprescindibles dedicado a ella.