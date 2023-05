Ya conocemos a la sucesora de Rigoberta Bandini en la OGAE Second Chance. Vicco, la tercera clasificada del Benidorm Fest 2023, competirá en el festival virtual que se celebrará en Suecia con "Nochentera". El Eurovisión alternativo que organiza la OGAE, la organización internacional de clubs de fans oficiales del Festival de la Canción, se celebrará en Suecia tras el triunfo de Media en la edición del año pasado con la canción "In I Dimman" con 316 puntos. La intérprete de "Ay mamá" quedó en un tercer puesto con 241 puntos.

En este evento suelen participar las propuestas que se quedaron a las puertas de representar a sus países en sus respectivas preselecciones nacionales. En el caso de España, ha sido Vicco la seleccionada después de quedar en tercera posición en el Benidorm Fest, la primera parada de Blanca Paloma antes de realizar su espectacular actuación de su nana lorquiana "Eaea" en Liverpool 2023. La catalana se impuso con casi 900 puntos de deiferencia sobre "Arde" de Agoney, el segundo clasificado del certamen alicantino.

“¡Tenemos representante para el Ogae Second Chance! https://t.co/fT03uJDnry #OgaeSecondChance #Eurovision2023 pic.twitter.com/OfOQFzIsYE “

El pasado mes de febrero, la catalana convirtió el Palau de Benidorm en una auténtica discoteca ochentera. Su propuesta estaba cargada de colores de neon, glitter y muchas luces. Con "Nochentera" puso a bailar a todos los asistentes al recinto que acogió la segunda edición del certamen alicantino. Vicco recibió un total de 129 puntos siendo 59 por parte del jurado, 40 del jurado demoscópico y 30 de los asistentes.

Los triunfos españoles en la OGAE Second Chance

El año pasado, Rigoberta Bandini consiguió un tercer puestos tras recibir 241 puntos por su "Ay mamá". Con este tema, la catalana alcanzó la segunda plaza en el Benidorm Fest 2022, la primera parada de Chanel antes de cosechar su medalla de bronce en el Festival de la Canción.

Vicco podría ser la cuarta española en conseguir la victoria en este festival online que nació en 1987 en Huizen (Países Bajos). El primer triunfo de España llegó en el año 2002 gracias a "Corazón Latino", de David Bisbal. La segunda victoria llegó en 2004 con "Mi obsesión", de Davinia. Y el tercer y último triunfo lo consiguió Pastora Soler con la canción "Tu vida es tu vida", en 2012.

03.00 min Tu vida es tu vida - Gala TVE

Tendremos que esperar hasta finales de año para conocer si "Nochentera" se hace con la victoria. Los resultados de la OGAE Second Chance los decidirá por una parte los miembros de los clubs participantes y un jurado formado por miembros pertenecientes a los países que no han organizado este 2023 una preselección nacional o que directamente no hayan participado en Eurovisión 2023.