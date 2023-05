Erice, Berlanga, Bardem, Saura, Buñuel… y Almodóvar. Si preguntamos a un cinéfilo cuál es el director de cine más importante que ha dado este país, el nombre de Pedro Almodóvar aparecería una y otra vez. Ahora, el cineasta publica El último sueño (Reservoir Books), su libro más personal, que reúne doce relatos y abarca cinco décadas de su vida.

Almodóvar retrocede a su adolescencia, a finales de la década de los sesenta, y viaja hasta la actualidad. Los relatos reflejan sus obsesiones más íntimas y su evolución como artista. Los años escolares, la influencia de la ficción y el cine en la vida, el azar, la sofisticación del humor, los inconvenientes de la fama, la fascinación por la lectura y la experimentación con los géneros narrativos.

«En 1979 creé a Patty Diphusa. No podría haber escrito sobre este personaje antes ni después de la vorágine de final de los años setenta. Me he visualizado a mí mismo sobre la máquina de escribir, haciendo de todo, viviendo y escribiendo a una velocidad vertiginosa. (...) En este nuevo siglo me convierto en alguien más sombrío, más austero y más melancólico, con menos certezas, más inseguro y con más miedo, y es ahí donde encuentro mi inspiración. Prueba de ello son las películas que he hecho, especialmente en los últimos seis años.»

Pedro Almodóvar nació en Calzada de Calatrava en 1949. Estudió el bachillerato en Cáceres, y a los dieciocho años se trasladó a Madrid. Empezó a trabajar en Telefónica, puesto que conservó doce años mientras se sumergía de cabeza en la Movida: en la escena de la música (Goliardos, McNamara), en el periodismo (El País, Diario 16, La Luna), en el cómic (Star, El Víbora, Vibraciones) y en la literatura, con la ya mencionada creación en de Patty Diphusa.

Su primer film, para el que reunió 500.000 pesetas, fue Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980). El reconocimiento para el gran público llega con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984). Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Átame (1989), Todo sobre mi madre (1999) o, en 2006, Volver (estas dos últimas con Oscar de la Academia) son algunos de sus películas más exitosas.

«En el relato El último sueño hablo de mi primer día de orfandad; he querido incluir esta breve crónica porque reconozco que sus cinco páginas están entre lo mejor que he escrito. Eso no de­muestra que sea un gran escritor; lo sería si hubiera conseguido escribir al menos doscientas páginas del mismo calibre. Para poder escribirlo fue necesario que muriera mi madre.»

En el libro El último sueño (Reservoir Books) nos acercamos íntimamente al imaginario de un creador único que nos habla de la soledad, la muerte y las alegrías y decepciones que le ha dado su vocación. Esta biografía sentimental mezcla con imaginación desbordante lo vivido, lo escrito y lo filmado. Un autor que corrobora que lo local es lo más universal.