Pedro Almodóvar: "Lo peor para la escritura es ser autocomplaciente"

La literatura siempre ha transitado por Pedro Almodóvar. De un modo directo en sus películas, con numerosos personajes escritores y libros que, nada azarosamente, disemina por los decorados. Y de un modo latente en la conformación de su personalidad creadora desde que, siendo un niño, pedía por catálogo a Galerías Preciados libros que le atraían solamente por su título.

El cineasta ha reunido en El último sueño (Reservoir Books), relatos escritos desde su adolescencia hasta la actualidad. Dice Almodóvar que nunca lee lo ya escrito (ni vuelve a ver sus películas ya estrenadas) y que El último sueño le debe mucho a Lola García, su secretaria personal, que en cada mudanza se encargaba de rescatar de los cajones los cuentos. No es el primer libro de Almodóvar, que ya publicó Fuego en las entrañas en 1981 y Patty Diphusa en 1991 (además de sus guiones editados). Pero sí su libro más personal por lo que tiene de acompañamiento a su biografía.

“Me ha sorprendido recuperar la memoria de los momentos en los que estaba escribiéndolos. He tratado de no corregirlos para que tuvieran el sabor de cuando los hice”, dice Almodóvar en una entrevista con El ojo crítico. “He hecho 22 películas y dos cortometrajes con los que me identifico con lo bueno y lo malo, pero pasó algo que no me había ocurrido antes: sentir al leerlos que desde que terminé el bachillerato ya era la misma persona. Me reconozco en la determinación, deseo de dirigir y escribir, me he encontrado ya hecho. Una sensación agradable de sentirse ajeno a ti mismo”.

Antes incluso, cuando era un niño de ocho años que escribía contestaciones para las cartas que recibían sus vecinas analfabetas descubrió a través de su madre el poder la ficción. “Mi madre las leía y se inventaba cosas, las adornaba. Yo era muy pequeñito, todavía moral y me escandalizaba. Mi madre me decía: ‘pero, ¿has visto lo contentas que se han puesto’. La ficción cumple esa función. La realidad hay que rellenarla con otros elementos para ser vivida. Poca gente no ve nada de ficción a lo largo del día. En el confinamiento nos dimos cuenta de esa necesidad”.

Confiesa que el primer libro que marcó a Almodóvar fue El lobo estepario, de Herman Hesse. “También recuerdo que encargué Buenos días, tristeza, de Françoise Sagan, que entonces estaba de moda. Era un título precioso para un niño que aún tenía que esperar años para irse de su pueblo. Trataba de la angustia existencial adolescente: aunque la protagonista no estaba exenta de glamour, estaba llena de tedio. Yo tenía solo una bata, pero entendía a la protagonista”, reconoce.

El tedio, precisamente, se filtra en un relato de sus últimos años. “Es algo que me da vergüenza. Si algo estaba seguro en mi vida, en los años 70 y 80, era que el día y la noche no tenían fin y eran la misma cosa. Pensaba que me faltaba tiempo y nunca me aburriría. Y descubrir 40 años más tarde que hay un jueves santo en el que estás absolutamente aburrido. Es un descubrimiento melancólico, no alegre. Tiene que ver con la soledad, hay una relación causa-efecto. Hay fechas, como las Navidades en las que la soledad se me hace más doliente y viva”.